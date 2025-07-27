ضربة البداية أمام الزمالك، جدول مباريات سيراميكا في الدوري المصري

أجريت عصر اليوم الأحد، قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025/2026، بمركز المنتخبات الوطنية في السادس من أكتوبر.

جدول مباريات سيراميكا كليوباترا في الدور الاول في الدوري المصري

وجاءت مواجهات فريق سيراميكا كليوباترا، على النحو التالي:

الجولة الأولى: سيراميكا كليوباترا والزمالك.. ستاد هيئة قناة السويس

الجولة الثانية: زد إف سي وسيراميكا كليوباترا.. ستاد القاهرة

الجولة الثالثة: سيراميكا كليوباترا وإنبي.. ستاد هيئة قناة السويس

الجولة الخامسة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا.. ستاد المقاولون العرب



الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا وسموحة.. ستاد هيئة قناة السويس



الجولة السابعة: الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. ستاد القاهرة



الجولة الثامنة: سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت.. ستاد هيئة قناة السويس



الجولة التاسعة: الجونة وسيراميكا كليوباترا.. ستاد خالد بشارة



الجولة العاشرة: حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا.. ستاد حرس الحدود

الجولة الحادية عشر: سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش.. ستاد هيئة قناة السويس

الجولة الثانية عشر: كهرباء الإسماعيلية وسيراميكا كليوباترا.. ستاد الإسماعيلية



الجولة الثالثة عشر: سيراميكا كليوباترا وبتروجت.. ستاد هيئة قناة السويس



الجولة الرابعة عشر: فاركو وسيراميكا كليوباترا.. ستاد حرس الحدود

الجولة الخامسة عشر: سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.. ستاد هيئة قناة السويس

الجولة السادسة عشر: المصري وسيراميكا كليوباترا.. ستاد السويس الجديد



الجولة السابعة عشر: سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة.. ستاد هيئة قناة السويس



الجولة الثامنة عشر: بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.. ستاد الدفاع الجوي

الجولة التاسعة عشر: سيراميكا كليوباترا والإسماعيلية.. ستاد هيئة قناة السويس

الجولة العشرون: وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا.. ستاد السلام

الجولة الحادية والعشرون: سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.. ستاد هيئة قناة السويس

قرعة الدوري المصري الممتاز

واقيمت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، اليوم بحضور هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، وممثلي الفرق المشاركة، ومسئولي رابطة الأندية واتحاد الكرة.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، يوم 8 أغسطس المقبل بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني للمنتخب والاجتماع الأخير مع اتحاد الكرة ورؤساء أندية الدوري الممتاز.



وأعلنت رابطة الأندية نهاية مسابقة الدوري في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه رابطة الأندية المحترفة في إنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى.

نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق، نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025/ 2026، بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين:

مجموعة التتويج: تتنافس خلالها الأندية على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية

مجموعة الهبوط: تتنافس خلالها الأندية على البقاء فى الدورى

وأعلنت رابطة الأندية أن الموسم الحالي سيشهد هبوط 4 أندية في نهاية الموسم بدلا من 3.

21 فريقا في الموسم الجديد للدوري الممتاز

وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي:

الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وصعدت ثلاثة أندية إلى الدورى المصرى الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، وهي: المقاولون العرب، وادى دجلة، وكهرباء الإسماعيلية، وحجز الأخير مكانه فى الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه

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