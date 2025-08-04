الإثنين 04 أغسطس 2025
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خارج الحدود

بسبب النفط الروسي.. ترامب يهدد بزيادة الرسوم الجمركية على الهند

ترامب
ترامب

قال الرئيس دونالد ترامب الإثنين: إنه سيرفع الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الهندية بشكل كبير، بسبب مشترياتها من النفط الروسي، وذلك قبل أيام من دخول الرسوم الجمركية الأكبر، التي فرضها على عشرات الاقتصادات حيز التنفيذ.

 

وقال ترامب عبر "تروث سوشال": "لا يكترثون بعدد الذين تقتلهم آلة الحرب الروسية في أوكرانيا. ولهذا السبب، سأزيد الرسوم الجمركية التي تدفعها الهند للولايات المتحدة بشكل كبير".

 

وفرض ترامب تعرفة جمركية تقدر  بـ 25 % على الهند، فضلًا عن "غرامة" لم تحدّد قيمتها بسبب شراء نيودلهي الأسلحة والنفط من روسيا. وتعدّ التعرفة الجديدة على الهند أقل من تلك التي أعلنت في أبريل (نيسان)، لكنها أعلى من الرسوم المفروضة على دول آسيوية أخرى، سبق أن أبرمت صفقات تجارية مع واشنطن.

 

وكانت الهند، وهي أكثر بلدان العالم سكانًا، من أوّل الاقتصادات الكبرى التي خاضت مفاوضات تجارية مع إدارة ترامب.

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