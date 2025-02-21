النظام الغذائي المناسب لمرضي الإكزيما والأطعمة الممنوعة

الإكزيما يعاني العديد من الأشخاص المصابين بالإكزيما من حساسية الطعام. ومع ذلك، يختلف كل شخص، واكتشاف الاحتياجات الغذائية الشخصية أمر مهم لتقليل مشاكل الحساسية والإكزيما.

قد يساعد تحديد المواد المسببة للحساسية المعروفة وتجنبها أيضًا في تقليل الأعراض، ​​ولا يمكن لنظام غذائي واحد إدارة الإكزيما للجميع، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

هناك العديد من المحفزات للإكزيما بخلاف ما تأكله، بما في ذلك:

التوتر

المنتجات الموضعية

البيئة

وقد يجعل هذا من الصعب تحديد سبب تفشي المرض.

لا يبدو أن تناول أطعمة معينة يسبب الإكزيما، على الرغم من أنه قد يؤدي إلى تفاقم الحالة إذا كان الشخص يعاني بالفعل من هذه الحالة، وتفيد خطط الأكل المحددة، مثل النظام الغذائي المضاد للالتهابات والمتوسطي، الأشخاص المصابين بالإكزيما.

خطط غذائية مناسبة لمرضى الإكزيما

لا يوجد نظام غذائي واحد يناسب جميع مرضى الإكزيما، إلا أن تناول نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة قد يساعد في تقليل الأعراض من خلال دعم الصحة العامة.

تستند بعض خطط الأكل إلى مبادئ مفيدة في إدارة الأعراض، وتشمل هذه:

نظام غذائي لمرض خلل التعرق

قد يساعد نظام غذائي لمرض خلل التعرق في إدارة الإكزيما الناتجة عن خلل التعرق.

تتميز الإكزيما الناتجة عن خلل التعرق بظهور بثور صغيرة على اليدين والقدمين، ومثل أشكال أخرى من الإكزيما، فإن سببها غير معروف، وقد تؤثر المواد المسببة للحساسية، بما في ذلك المواد المسببة للحساسية الغذائية، على تفاقم أعراض الإكزيما الناتجة عن خلل التعرق.

قد يؤدي التعرض للنيكل والكوبالت إلى إثارة أعراض الإكزيما الناتجة عن خلل التعرق أو تفاقمها، وقد تحتوي العديد من الأطعمة على هذه المعادن بكميات ضئيلة، ويمكن العثور على النيكل في:

الحبوب الكاملة، بما في ذلك القمح والشوفان والحنطة السوداء

البقوليات مثل الحمص ومنتجات الصويا

المكسرات والبذور، وخاصة جوز البرازيل وبذور الكتان

اللحوم، وخاصة الكبد ولحوم الأعضاء الأخرى

منتجات الألبان، بما في ذلك الحليب

الفواكه والخضروات مثل الشمام والبطاطس

الكاكاو والشوكولاتة

الشاي والقهوة

ويتضمن النظام الغذائي لمرض خلل التعرق الحد من الأطعمة التي قد تحتوي على هذه العناصر للمساعدة في تقليل النوبات بين الأشخاص الذين يعانون من فرط الحساسية لهذه المعادن.

واشارت جمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية إلى أن بعض أطباء الجلد قد يوصون باتباع نظام غذائي يعين قيم النقاط للأطعمة والمشروبات التي تحتوي على هذه المعادن بناءً على كمية المعدن الموجودة، بعد ذلك، يتتبع الأشخاص الذين يعانون من فرط الحساسية هذه النقاط لما يستهلكونه لتجنب تجاوز رقم معين.

قد تساعد الأطعمة الغنية بفيتامين سي في تقليل امتصاص النيكل، لذا فإن تناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة قد يساعد.

وتشمل هذه:

الفلفل الحلو

البرتقال

الفراولة

البروكلي

الطماطم

نظام غذائي إقصائي

قد يساعد النظام الغذائي الإقصائي أولئك الذين لا يعرفون مسببات الإكزيما لديهم، وجدت مراجعات بحثية حديثة أن النظام الغذائي قد يخفض قليلًا من شدة الإكزيما لدى بعض الأشخاص، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الدراسات.

يتضمن نظام غذائي إقصائي إزالة مسببات الطعام المحتملة من النظام الغذائي لفترة من الوقت وإضافتها ببطء، واحدة تلو الأخرى، لمراقبة الأعراض، ​​ومن المهم العمل مع أخصائي تغذية للتخطيط لنظام غذائي إقصائي لضمان الحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية.

بعض الأطعمة تسبب تفاقم الحالة لدى المزيد من الأشخاص، بما في ذلك:

الأطعمة فائقة المعالجة

منتجات الألبان

الجلوتين

منتجات الدقيق الأبيض

الباذنجان، مثل الفلفل والطماطم والباذنجان

كما لاحظ المشاركون أن إضافة الخضروات والأطعمة العضوية إلى نظامهم الغذائي أدى في بعض الأحيان إلى تحسين الأعراض.

نظام غذائي خالٍ من الغلوتين

تشير الأبحاث إلى أن مرض الاضطرابات الهضمية والإكزيما يبدو أنهما مرتبطان ببعض الأشخاص. وقد يكون هذا بسبب الارتباط الجيني بين الاضطرابات. ويتم علاج مرض الاضطرابات الهضمية بإزالة الغلوتين من النظام الغذائي. إذا كان المريض يعاني من مرض الاضطرابات الهضمية أو حساسية الغلوتين، بالإضافة إلى الإكزيما، فقد يلاحظ تحسنًا في البشرة إذا قام بإزالة الغلوتين.

أصبحت الأطعمة الخالية من الغلوتين شائعة جدًا، والعديد من الأطعمة تحمل علامة خالية من الغلوتين. كما تتوفر بدائل خالية من الغلوتين للعديد من منتجات القمح والجاودار والشعير.

النظام الغذائي المتوسطي

يعتمد النظام الغذائي المتوسطي على خطة غذائية شائعة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في بلدان مثل اليونان وإيطاليا وتركيا. ويركز النظام الغذائي على الأطعمة الكاملة والأطعمة النباتية والبروتين الخالي من الدهون بدلًا من الأطعمة المصنعة. كما يحد عادةً من استهلاك اللحوم الحمراء والكحول بكمية معتدلة.

يؤكد هذا النظام الغذائي على تناول:

الفواكه

الخضروات

المكسرات

الحبوب الكاملة

البقوليات

الأسماك

الدهون الصحية مثل زيت الزيتون

أحماض أوميجا 3 الدهنية والكيرسيتين الموجودة في النظام الغذائي قد تساعد في تقليل الالتهاب.

نظام غذائي مضاد للالتهابات

يركز هذا النظام الغذائي على التخلص من الأطعمة التي تزيد من الالتهاب وتناول الأطعمة الغنية بالألياف.

لاحظ أنه لا يوجد نظام غذائي واحد مضاد للالتهابات، حيث قد يسبب طعام معين الالتهاب لدى شخص ما ولكن ليس لدى شخص آخر. بشكل عام، يركز هذا النظام الغذائي بشكل كبير على:

الفواكه

الخضروات

البقوليات

الدهون الصحية مثل زيت الزيتون

الأسماك، التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية

يساعد اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات في تقليل الالتهاب بالجسم.

الأطعمة التي يجب تناولها

قد تساعد بعض الأطعمة في علاج الإكزيما حتى لو لم تتبع نظامًا غذائيًا محددًا، قد تؤدي الأطعمة التي تعتبر صديقة للإكزيما إلى تفاقم الحالة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاهها.

بشكل عام، قد تشمل الأطعمة المفيدة للإكزيما ما يلي:

الأسماك الدهنية

قد تتمكن من تقليل أعراض الإكزيما لديك عن طريق تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة. يحتوي زيت السمك على مستويات عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي مضادة للالتهابات.

النظام الغذائي هو المصدر الرئيسي لأحماض أوميجا 3 الدهنية في الجسم. من الأفضل تناولها من خلال الطعام بدلًا من المكملات الغذائية إذا أمكنك ذلك.

الأطعمة التي تحتوي على الكيرسيتين

الكيرسيتين هو فلافونويد نباتي، وتساعد هذه المركبات الطبيعية في إعطاء العديد من الزهور والفواكه والخضروات لونها الغني. الكيرسيتين هو أيضًا مضاد للأكسدة قوي وقد يقلل الالتهاب في الجسم.

تشير بعض أبحاث إلى أن الكيرسيتين قد يفيد أمراض الجلد الالتهابية مثل الإكزيما.

الأطعمة الغنية بالكيرسيتين تشمل:

التفاح

التوت

الكرز الداكن

العنب الأحمر

البروكلي

البصل

الحمضيات

الشاي الأخضر

الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك

تحتوي الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك، مثل الزبادي، على ثقافات حية تؤثر على بكتيريا الأمعاء وتساعد في دعم جهاز المناعة القوي. قد يساعد هذا في تقليل النوبات أو ردود الفعل التحسسية.

الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك تشمل:

المخللات المخمرة بشكل طبيعي

ملفوف مخلل غير مبستر

الأطعمة التي يجب تجنبها

قد لا يتسبب ما تأكله في الإصابة بالإكزيما بشكل مباشر، ولكنه قد يتفاقم أو يتسبب في تفاقم الأعراض. ينطبق هذا بشكل خاص إذا كنت تتناول طعامًا تعاني من حساسية تجاهه.

الحساسية الغذائية الشائعة المرتبطة بالإكزيما تشمل:

حليب البقر

الفول السوداني

البيض

منتجات الصويا

القمح

المكسرات

الأسماك

المحار

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