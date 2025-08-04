وزير الكهرباء: تأمين استمرار التيار في جميع المقار الانتخابية على مستوى الجمهورية

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التغذية الكهربائية مؤمنة فى جميع المقار الانتخابية على مستوى الجمهورية بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

تأمين التغذية الكهربائية لمقار اللجان الانتخابية بمجلس الشيوخ 2025

وعقب الإدلاء بصوته الانتخابي بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمقر لجنته الانتخابية أمام المركز الانتخابي بمدرسة المنارة بمدينة نصر، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار اليومين لمتابعة تأمين التغذية الكهربائية فى اللجان الانتخابية، وكذلك تسهيل قيام العاملين بأداء واجبهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ بما لايؤثر على انتظام العمل فى جميع الهيئات والشركات التابعة.

دعوة وزير الكهرباء لنزول الناخبين لمقار انتخابات مجلس الشيوخ

وأشار وزير الكهرباء إلي أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية، لاسيما انتخابات مجلس الشيوخ، والاختيار من بين المرشحين فى ظل التنوع والتعددية التى تتميز بها كشوف المرشحين، مضيفا أن الحرص على التواجد من قبل الناخبين، يأتي انطلاقا من الواجب والمسؤولية الوطنية، موضحا أن المشاركة في هذا العرس الديمقراطي واجب على جميع المواطنين وحق دستوري لهم.

وأوضح الدكتور عصمت أن مشاركة جموع المواطنين الفعالة في الانتخابات تبعث برسالة إلى العالم أجمع بما تعيشه مصر من أمن واستقرار وتطلع لمستقبل أفضل لوطنهم ومواصلة العمل على استكمال مسيرة التنمية وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة على كافة الأصعدة وفى شتى المجالات.

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