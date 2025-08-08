جيه بي مورجان يتوقع خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة للفيدرالي الأمريكي

يتوقع بنك جيه بي مورجان JPMorgan أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بمعدل ربع نقطة مئوية في كل اجتماع من اجتماعاته الأربعة المقبلة، ليصل معدل الفائدة إلى بين 3.25% و3.5%، بحسب ما قاله في مذكرة اليوم الجمعة.

اجتماعات الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

وذكر البنك الأمريكي أن توقعاته تأتي وسط ظهور مؤشرات من سوق العمل والاقتصاد الأوسع نطاقًا في الولايات المتحدة على التباطؤ.

ويتبقى للاحتياطي الفيدرالي ثلاثة اجتماعات للسياسة النقدية هذا العام في سبتمبر، وأكتوبر، وديسمبر، ومن المقرر أن يعقد أول اجتماعاته في العام الجديد في يناير.

وقال البنك إنه ربما يحدث تحول محتمل في قيادة مجلس الاحتياطي الفدرالي، بعد إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن خطط لترشيح الخبير الاقتصادي ستيفن ميران خلفا لعضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوجلر، والتي استقالت يوم الجمعة.

وأضاف محللو JPMorgan أن تعيين ميران ربما يمهد الطريق من أجل إجراء إصلاحات مؤسسية أعمق في الاحتياطي الفيدرالي جيروم الأمريكي.

يأتي ذلك وسط دعوات متكررة من الرئيس الأمريكي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي تنتهي ولايته في مايو 2026، إلى الاستقالة، وسط ضغوط من الإدارة الأمريكي من أجل خفض معدلات الفائدة.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي عند نطاق بين 4.25% و4.5%، في ظل ترقب لتداعيات الرسوم الجمركية التي يفرضها ترامب على التضخم والاقتصاد الأمريكي.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2024 بمجموع 1% خلال الفترة من سبتمبر، وحتى ديسمبر، قبل أن تستقر منذ ذلك الحين.

وفي مذكرة أخرى لبنك JPMorgan صدر هذا الأسبوع، من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي معدلات الفائدة نقطة مئوية كاملة خلال العام المقبل مع استمرار تباطؤ الاقتصاد الأمريكي دون دخوله في حالة ركود.

