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اقتصاد

الفيدرالي الأمريكي يتحدى ترامب ويقرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة في 2025

الفيدرالي الأمريكي،
الفيدرالي الأمريكي، فيتو

قررت لجنة السياسة الفيدرالية التابعة للمركزي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة في خامس اجتماعات المركزي خلال 2025، ليتراوح سعر الفائدة ما بين 4.25 - 4.50%، وهذا بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في أمريكا خلال شهر يونيو الماضي.

ويأتي قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالتزامن مع استمرار التوترات الناتجة عن السياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب، والتي تثير القلق بشأن ضغوط تضخمية محتملة.

التوقعات الجديدة

من المنتظر أن يعقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مؤتمر صحفي عند الساعة 18:30.

ارتفاع التضخم في أمريكا 

ارتفع التضخم في الولايات المتحدة مجددا في يونيو، مسجلا أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مع تزايد تأثير زيادات الأسعار بما في ذلك تلك الناجمة عن الرسوم الجمركية.

ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.3% الشهر الماضي، مما دفع معدل التضخم السنوي إلى 2.7%، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير، وفقا لأحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، بحسب شبكة CNBC عربية.

جاءت البيانات متوافقة تماما مع توقعات الاقتصاديين، حيث ارتفعت أسعار الغاز لأول مرة منذ خمسة أشهر، وارتفعت أسعار فئات أخرى من الخدمات والسلع الرئيسية.

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باستثناء الغاز والمواد الغذائية، واللذين يميلان إلى التقلب، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو و2.9% خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في يونيو، مسجلًا تسارعا من 0.1% و2.8% على التوالي في الشهر السابق.

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