أخبار مصر

الرئيس السيسي يؤكد لعباس استمرار الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استمرار الجهود والمساعي المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، والسعي لإطلاق سراح الرهائن والأسرى.

جاء ذلك خلال تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من رئيس دولة فلسطين، محمود عباس أبو مازن.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الفلسطيني أعرب خلال الاتصال عن خالص شكره وتقديره للمواقف المصرية الراسخة والداعمة للقضية الفلسطينية، وللمساعدات الإنسانية المستمرة التي تقدمها جمهورية مصر العربية للشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة.

