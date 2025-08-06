إنزاجي يطالب الهلال السعودي بالتخلص من 3 لاعبين

حدد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب نادي الهلال السعودي، 3 لاعبين للرحيل عن الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتطلع مدرب إنتر ميلان السابق للتخلص من عدة أسماء أجنبية ومحلية، من أجل إفساح الطريق لضم صفقات جديدة.

إنزاجي يحدد 3 لاعبين للرحيل عن الهلال السعودي

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية، فإن إنزاجي أبلغ إدارة الهلال بضرورة التخلص من الثلاثي الأجنبي المتمثل في الصربي ألكسندر ميتروفيتش والبرازيليين كايو سيزار ورينان لودي.

وأوضحت أن "المدرب ليس بحاجة لوجود الثلاثي في الفترة المقبلة"، وذلك بعدما حسم الزعيم صفقة الأوروجوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول بشكل شبه رسمي.

هذا فضلا عن وجود الفرنسي ثيو هيرنانديز في مركز الظهير الأيسر، وهو ما سيعوض الفريق عن رحيل لودي، بالإضافة لإمكانية ضم جناح أيمن جديد، بدلا من كايو، نظرا لسوء مستواه بالموسم الأول.

يذكر أن الهلال يتواجد حاليا في ألمانيا من أجل الخضوع لمعسكر إعداد قوي يجهز من خلاله الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد.

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