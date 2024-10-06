الفنانة السورية بيسان إسماعيل تتصدر اليوتيوب بأغنية "ياخلي" (فيديو)
طرحت الفنانة الشابة بيسان إسماعيل أحدث أغانيها بعنوان "يا خلي" عبر قناتها على منصة "يوتيوب".
أغنية "يا خلي".. جديد بيسان إسماعيل
في هذا السياق، تصدرت بيسان، لتريند اليوتيوب، وذلك بعدما وصلت أغنيتها لـ 3 مليون و900 مشاهدة في يومين.
وكانت روجت السورية لأغنيتها الجديدة "يا خلي" عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار تفاعل متابعيها وإشادتهم بإطلالتها في الفيديو كليب وبالأغنية.
وشارك خطيبها محمود ماهر، بدوره، مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام" وهو يغني أحدث أغانيها، وكتب "ألف مبروك حبيبتي". كما علّق على الأغنية بـ"ترند الموسم" لدعمها.
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