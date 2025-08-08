فريق سيدات المقاولون يواجه الطيران وديًا استعدادًا لدجلة في افتتاح الدوري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي المقاولون العرب، عصر اليوم الجمعة، مباراة ودية أمام فريق الطيران، ضمن استعدادات "ذئاب الجبل" لانطلاق منافسات الدوري الممتاز.

ويستهل فريق سيدات المقاولون العرب مشواره الرسمي في الدوري بمواجهة وادي دجلة، في الجولة الأولى، خارج الأرض بالتجمع الأول.

وقرر الجهاز الفني، بقيادة الكابتن هبة رزق، خوض مواجهة ودية ثانية أمام البنك الأهلي، يوم الأربعاء المقبل والتي تُعد البروفة الأخيرة قبل انطلاق الدوري الممتاز.

من جانبه، أكد الكابتن مجدي مصطفى، المشرف على الكرة النسائية بالمقاولون، أن الفريق استفاد كثيرًا من الانتظام في المعسكر الحالي المقام داخل النادي، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبات وصلن إلى أفضل حالة فنية وبدنية قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأضاف أن مجلس الإدارة، برئاسة المهندس محسن صلاح، والمهندس محمد عادل فتحي، عضو المجلس والمشرف العام على الكرة، يقدمان دعمًا كبيرًا لفرق السيدات، وهناك تواصل مستمر لمتابعة حالة اللاعبات وتسهيل مهمة الجهاز الفني بقيادة الكابتن هبة رزق.

ويضم الجهاز الفنى لفريق السيدات كلا من:

هبة رزق: مديرة فنية

محمد أحمد إبراهيم: مدرب عام

عمر شكر: مدرب حراس

ماجد محمود عويس: محلل أداء

أحمد صفا: إداري الفريق.



ويشرف على كرة القدم النسائية بالنادي الكابتن مجدي مصطفى، فيما يتولى الكابتن يسري عبد الغني قيادة قطاع الناشئين، ويشرف على قطاع الكرة بنادي المقاولون العرب المهندس محمد عادل فتحي.

وشهدت الأيام الماضية سلسلة اجتماعات مكثفة بين الكابتن مجدي مصطفى، المشرف على الكرة النسائية بالنادي، والجهاز الفني واللاعبات، من أجل تحفيز الجميع قبل ضربة البداية وانطلاق الموسم الجديد.

وطالب كابتن مجدي مصطفى اللاعبات بالتركيز الشديد، وتقديم موسم قوي يليق باسم نادي المقاولون العرب العريق، والدعم غير المحدود الذي يقدمه مجلس الإدارة لقطاع الكرة النسائية بالنادي.

من جانبها، عبّرت الكابتن هبة رزق، المدير الفني لفريق السيدات، عن سعادتها الكبيرة بالمستوى الفني والبدني والنفسي الذي وصل إليه الفريق قبل أيام قليلة من إنطلاق الموسم، موجّهة الشكر لإدارة النادي على دعمها الكبير.

وأكدت أن جميع عناصر المنظومة تعمل من أجل هدف واحد، وهو المنافسة الحقيقية على المراكز الأولى في البطولات المحلية، وتمثيل مصر في البطولات القارية، واستعادة أمجاد نادي المقاولون العرب في عصره الذهبي.

