بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم، 15 مليار جنيه ضرائب متوقعة خلال العام الأول

توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تزيد حصيلة خزانة الدولة بمقدار 15 مليار جنيه على الأقل خلال السنة الأولى بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 165 لسنة 2025 والمعروف باسم قانون الإيجار القديم.

وأوضح أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه وفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوجد في مصر ما يقرب من 42 مليون وحدة سكنية ما بين التمليك والإيجار القديم والإيجار الجديد من بينها 3.018 مليون وحدة بعقود إيجار قديم ما بين شقق وبيوت ومحلات وجراجات تمثل 7% من جميع الوحدات السكنية في مصر.

القانون رقم 49 لسنة 1977

وقال إن القانون رقم 49 لسنة 1977 أعفي وحدات الإيجار القديم من جميع أنواع الضرائب العقارية سواء الأصلية أو الإضافية، كما يتم استبعاد إيرادات هذه الوحدات من وعاء الضريبة العامة على الدخل.

وأكد عبد الغني، انه بموجب القانون الجديد ينتهي إعفاء وحدات الإيجار القديم من الضريبة العقارية وأيضا ستخضع الإيرادات للضريبة العامة على الدخل.

وأضاف أن القانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي نص على تقسيم وحدات الإيجار القديم إلى 3 فئات:

- المناطق المتميزة وتزيد فيها القيمة الايجارية 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدني ألف جنيه ومن المتوقع أن تخضع معظم هذه الفئة للضريبة العقارية.

- المناطق المتوسطة وتزيد فيها القيمة الإيجارية 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه ومن المتوقع أن يخضع نصف هذه الفئة للضريبة العقارية.

- المناطق الاقتصادية وتزيد فيها القيمة الايجارية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيها ومن غير المتوقع أن تخضع هذه الفئة للضريبة العقارية.

وتابع أن القانون ينص على أن تقوم لجان حصر بتحديد القيمة الايجارية في كل منطقة خلال 3 شهور من سريان القانون وسيكون التقييم على أساس الموقع الجغرافي والمساحة وشبكة الطرق والمواصلات وتوافر المرافق والخدمات.

أوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه بعد ذلك يتم احتساب الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي القيمة الإيجارية بعد خصم 30 % كمصاريف للوحدات السكنية و32% للوحدات التجارية والإدارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.