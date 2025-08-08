الجمعة 08 أغسطس 2025
إسرائيليون يحتجون أمام السفارة الأمريكية بتل أبيب لوقف الحرب

مظاهرات في إسرائيل،
مظاهرات في إسرائيل، فيتو

 قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن عشرات الإسرائيليين يحتجون أمام السفارة الأمريكية بتل أبيب وطالبوا الرئيس  دونالد ترامب بوقف الحرب وإعادة المخطوفين.

 ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن والد أسير إسرائيلي لدى المقاومة بغزة القول إن قرار احتلال غزة يعني اختفاء المخطوفين للأبد وإن الحكومة الإسرائيلية قد تخلت عنهم.

وأقر مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بأغلبية الأصوات المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب في غزة، وتشمل نزع سلاح حماس، وإعادة جميع الرهائن، الأحياء منهم والأموات، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، وبلورة حكومة مدنية بديلة غير حماس أو السلطة الفلسطينية، وفق ما ذكرته صحيفة معاريف العبرية.

وبحسب القناة فإنّ الخطة التي وافق عليها الكابينت في وقت سابق، تضم هذه الأهداف الخمسة التي يمثل تحقيقها نهاية للحرب المستمرة منذ أكثر من 22 شهرا.

وأكدت الأغلبية المطلقة من وزراء مجلس الوزراء أن الخطة البديلة المقدمة من رئيس الأركان إيال زامير، على مجلس الوزراء لن تحقق هزيمة حماس أو إعادة الرهائن".

وشهد الاجتماع نقاشات أكثر حدة بعد إقرار الاحتلال الكامل، حيث جدد رئيس الأركان اعتراضه على خطة نتنياهو بقوله: "لن تكون هناك استجابة إنسانية للمليون شخص الذين سننقلهم، سيكون كل شيء معقدًا".

وتجددت المواجهات التي سيطرت على أجواء النقاش طيلة ساعات الاجتماع العشرة، حيث ردّ الوزير إيتامار بن غفير على رئيس الأركان بقوله: "توقفوا عن التحدث إلى وسائل الإعلام، نريد قرارًا، جميعنا قلقون بشأن الرهائن، وقلقون أيضًا على الجنود الذين يطالبون بالنصر."

