"كروان الصعيد والكوكب" في أولى حلقات "مصر تغني" على القناة الأولى (صور)

انطلقت أولى حلقات برنامج "مصر تغني"، الذي يقدمه أحمد عطا الله على القناة الأولى المصرية، باستضافة اثنين من أبرز الأصوات الشعبية في جنوب الصعيد أحمد عادل الشهير بلقب "كروان الصعيد"، محمود سليم الشهير بـ"كوكب الصعيد".



في بداية الحلقة، تحدث عطا الله عن مواصفات الأغنية الناجحة، وقدرتها على التعبير عن قضايا وهموم الناس اليومية، وهو ما تجسده تجربة مجموعة من الشباب الذين خرجوا من قرية "العربات" بمدينة نقادة بمحافظة قنا، وأولهم الفنان محمود سليم، وأكثرهم شهرة وظهورًا عبر مواقع التواصل هو أحمد عادل.



وسرد "كروان الصعيد" بداياته قائلًا إنه بدأ الغناء في سن الثالثة عشرة ضمن فرقة بسيطة أسسها خاله محمود سليم، قبل أن يطور موهبته ويؤسس فرقته الخاصة.

وأضاف أن من أشهر أعماله المنتشرة في محافظات الصعيد: "ليه بنت عمي خدوها غراب"، و"الحب الأول"، مؤكدًا أن اختياراته الغنائية تركز على موضوعات اجتماعية تمس حياة الناس.



وعن الموسم الجديد قال مخرج البرنامج محمد الميهي: حاولنا تقديم ألوان مختلفة من التراث الغنائي عما تم تقديمة في الموسم الأول، مشيرًا إلى أن مصر مليئة بالكنوز الغنائية التراثية، وما زلنا نتفاجأ حتى اليوم بأغنيات تراثية وفرق ومطربين مبدعين سيظهرون تباعًا في حلقات الموسم الثاني من البرنامج.



ويستكمل أن البرنامج يبرز جوانب اجتماعية وعادات أبناء مصر على اختلاف ثقافاتهم، وهو فرصة للمشاهد المصرى ليعرف أكثر عن وطنه.





برنامج مصر تُغني، تدور فكرته حول استكشاف التراث المصري المحلي الفني واستكشاف الموسيقى المصرية على مستوى المحافظات، وهو من اعداد أحمد طه وأحمد عبد الجليل وتصوير بولا عصام وريمون أيوب، وإخراج محمد الميهي.



