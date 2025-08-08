رشوان توفيق: أمي من أولياء الله الصالحين ورأيت رؤيا تناديني: والدتك من المؤمنين

استعاد الفنان رشوان توفيق ذكرياته مع والدته، مؤكدًا أنها كانت من أولياء الله الصالحين، وكانت حياتها مليئة بالخشوع والطاعة، إذ اعتادت قيام الليل والبكاء أثناء الوضوء، من شدة خشيتها لله.

صورة والدة رشوان توفيق وهي تتوضأ باكية

وفي لقائه ببرنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، قال رشوان توفيق إن صورة والدته وهي تتوضأ باكية لا تفارقه، حيث كانت تدعو وتقول: "انقذ يا رب شعري من النار"، في لحظة أثرت في وجدانه وبقيت محفورة في ذاكرته حتى اليوم.

وأضاف أن والدته كانت تكن له حبًّا خاصًّا رغم شقاوته في الطفولة، مشيرًا إلى أنه كان من أكثر أبنائها تسببًا في المتاعب، لكنها لم تبخل عليه بالدعاء قط، ويؤمن أن كل ما ناله من كرم ورضا في حياته كان بفضل هذا الدعاء.

واستعاد لحظة مؤثرة بعد زواجه، حين كانت والدته تجلس خلف باب الشقة في انتظار عودته، وتقول له:"أنام إزاي وأنت مش موجود؟"، في مشهد يعكس حنان الأم وصدق المشاعر التي لا تُنسى.

رؤيا مؤثرة للفنان رشوان توفيق

كما كشف عن رؤيا مؤثرة رآها بعد أدائه عمرة عن والدته، حيث تساءل في طريق العودة إلى المطار: "يا ترى العمرة وصلتك يا ماما؟"، فسمع صوتها في الحلم ترد عليه بـ: "ألو ألو ألو"، ثم صوت رجل يقول:"من المؤمنين"، في إشارة رمزية لمكانتها ورضا الله عنها.

واختتم رشوان توفيق حديثه بتأكيد أنه لا ينسى والديه أبدًا، ويشعر بروحهما ترافقه في كل صلاة، مشددًا على أن ما يحمله لهما من حب ووفاء سيظل في قلبه ما دام حيًّا.

