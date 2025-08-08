ياسر ريان: بن رمضان يشبه عمرو السولية
تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن استعداد المارد الأحمر لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.
وقال ياسر ريان في تصريحات تليفزيونية: "من الصعب أن يشارك سيحا بشكل أساسي مع الأهلي ولكن وجوده في الأحمر فرصة كبيرة له، ومصطفى شوبير حارس واعد وجيد ولكن محمد الشناوي سيكون الحارس الأساسي هذا الموسم".
وأضاف: "لا يوجد لاعب قادر على حجز مكانه في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي، ومن وجهة نظري أليو ديانج لاعب ملتزم ويجيد تنفيذ التعليمات التكتيكية داخل الملعب وسيكون أساسيًّا بالموسم الجديد".
وأردف: "زيزو لاعب كبير وقيمة كبيرة ولكن عليه أن يثبت هذا داخل الملعب للمشاركة بشكل أساسي مع الأهلي".
وأكمل: "محمد علي بن رمضان صفقة قوية وقدم أداءً مميزًا في مونديال الأندية ويشبه عمرو السولية، والفريق سيستفيد بشكل كبير من بيكهام".
واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي صنع اسم وسام أبو علي واللاعب استفاد من النادي".
