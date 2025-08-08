ياسر ريان: بن رمضان يشبه عمرو السولية

تحدث ياسر ريان نجم النادي الأهلي السابق، عن استعداد المارد الأحمر لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

وقال ياسر ريان في تصريحات تليفزيونية: "من الصعب أن يشارك سيحا بشكل أساسي مع الأهلي ولكن وجوده في الأحمر فرصة كبيرة له، ومصطفى شوبير حارس واعد وجيد ولكن محمد الشناوي سيكون الحارس الأساسي هذا الموسم".

وأضاف: "لا يوجد لاعب قادر على حجز مكانه في التشكيل الأساسي للنادي الأهلي، ومن وجهة نظري أليو ديانج لاعب ملتزم ويجيد تنفيذ التعليمات التكتيكية داخل الملعب وسيكون أساسيًّا بالموسم الجديد".

وأردف: "زيزو لاعب كبير وقيمة كبيرة ولكن عليه أن يثبت هذا داخل الملعب للمشاركة بشكل أساسي مع الأهلي".

وأكمل: "محمد علي بن رمضان صفقة قوية وقدم أداءً مميزًا في مونديال الأندية ويشبه عمرو السولية، والفريق سيستفيد بشكل كبير من بيكهام".

واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي صنع اسم وسام أبو علي واللاعب استفاد من النادي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.