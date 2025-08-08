في ذكرى رحيله، أحمد ديدات الذي حول المناظرات إلى سلاح للدعوة

في مثل هذا اليوم، عام 2005، طويت صفحة أحد أبرز رجال الدعوة في القرن العشرين؛ أحمد ديدات، الرجل الذي عاش بين مدٍّ وجزر، وترك أثرًا لم يخمد صداه حتى اليوم، رغم مرور عقدين على وفاته.

ولد ديدات عام 1918 في بلدة “تادكيشنار” بإقليم “سورات” في الهند، في زمن كانت فيه الإمبراطورية البريطانية تبسط نفوذها على شبه القارة.

انتقل مع والدته إلى جنوب أفريقيا وهو لم يتم عامه العاشر، وهناك تفتحت عيناه على واقع من التمييز العنصري، والفقر، والصراع الثقافي والديني الذي شكَّل وعيه باكرًا.

ترك الدراسة في سن مبكرة ليعول أسرته، لكنه لم يترك شغفه بالعلم، فكان ينهل من الكتب على ضوء المصباح، ويستمع إلى المبشرين المسيحيين في الشوارع، يحفظ أسئلتهم، ثم يعود ليرد عليها بعد سنوات بمنهج منضبط.

التحق ديدات لاحقًا بدورات مسائية في مقارنة الأديان، وتأثر بكتاب "إظهار الحق" للعلامة الهندي رحمت الله الكيرواني، وهو الكتاب الذي اعتبره بمثابة التحول الحقيقي في مساره الفكري والدعوي.

واشتهر أحمد ديدات بمناظراته الحيّة، التي جمعت بين الطرافة والسخرية والعلم الشرعي والمنطق الجدلي، وكانت مناظرته الشهيرة مع القس الأمريكي “جيمي سواجارت” عام 1986 محطةً مفصلية في شهرته العالمية، إذ تابعها ملايين حول العالم، واعتبرها أنصاره نموذجًا في البلاغة وقوة الحجة.

خصوم أحمد ديدات

لكن أحمد ديدات لم يكن بلا خصوم. فقد اتُّهم من بعض المفكرين العرب بأنه يحوّل الدين إلى مسرحية، وأن خطابه يفتقد للروحانية ويبالغ في المواجهة.

وفي عام 1996، أُصيب ديدات بجلطة دماغية أفقدته القدرة على الكلام والحركة، لكنه ظل في فراشه 9 سنوات لا يتحرك ولا يتكلم، محاطًا بالزوار والمحبين وتوفي صباح الأحد 8 أغسطس 2005، بمدينة "فيرولام" بجنوب أفريقيا، عن عمر ناهز 87 عامًا.

وترك ديدات وراءه مؤلفات مطبوعة ومحاضرات مسجلة بآلاف اللغات، كما أسس "المركز الدولي للدعوة الإسلامية" في ديربان، الذي خرّج دعاةً مثل الدكتور ذاكر نايك، وفتح آفاقًا جديدة للدعوة المعاصرة في بيئات غير إسلامية.

واليوم في ذكراه العشرين، يبقى أحمد ديدات رمزًا معقدًا؛ تتقاطع حوله الأفكار بين التمجيد والنقد، لكنه دون شك، أحد الذين أعادوا تشكيل مفهوم الدعوة في العصر الحديث، وجعلوا من المناظرة فنًّا دعويًّا له وزنه على المنصات العالمية.

