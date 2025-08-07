مصابون في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بحي الدرج شرقي غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة عدد من الأشخاص في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج شرقي مدينة غزة.

وفيات التجويع في غزة ترتفع

في غضون ذلك، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، اليوم الخميس إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، وأضافت أن الوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه في شهر يوليو الماضي تم تشخيص نحو 12 ألف طفل دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد بغزة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع فيس بوك اليوم: "يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 197 حالة وفاة، من بينهم 96 طفلًا".

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

