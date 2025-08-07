الخميس 07 أغسطس 2025
خارج الحدود

إعلام عبري: اعتقال 5 متظاهرين ضد حرب غزة في تل أبيب

شرطة الاحتلال، فيتو
شرطة الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، باعتقال شرطة الاحتلال 5 متظاهرين في تل أبيب.

 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن متظاهرين إسرائيليين ينطلقون في مسيرة بشوارع تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب في غزة وإعادة المختطفين.

 

اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين بتل أبيب

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الأربعاء، بوقوع اشتباكات بالأيدي بين المتظاهرين الإسرائيليين وشرطة الاحتلال عند مدخل وزارة جيش الاحتلال في تل أبيب.

من جانبها، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين: سنعلن العصيان المدني إذا لم تستمع الحكومة لمطالبنا بإنجاز صفقة تعيد مختطفينا.

 

المتظاهرون الإسرائيليون يحاصرون مقر وزارة جيش الاحتلال بتل أبيب لهذا السبب

وأمس، حاصر المحتجون الإسرائيليون مقر وزارة جيش الاحتلال بتل أبيب في مظاهرات انطلقت احتجاجًا على نية الحكومة احتلال قطاع غزة بدلًا من عقد صفقة تعيد الرهائن.

