نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير اليوم الخميس: دخول مدينة غزة وضرب البنى التحتية سيؤدي إلى كارثة إنسانية.

رئيس أركان الاحتلال: دخول مدينة غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية

وأضاف أيال زامير: أن احتلال غزة يعرض حياة المختطفين للخطر وقد يؤدي إلى مقتل مزيد من الجنود.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسئولين أمنيين إسرائيليين قولهم: إن رئيس الأركان أيال زامير رفض خطة توسيع العمليات العسكرية لتشمل جميع أنحاء غزة.

قيادة جيش الاحتلال تفضل وقفا لإطلاق النار بغزة

وقالت الصحيفة: زامير أعرب عن مخاوفه بشأن إرهاق جنود الاحتياط ومستوى لياقتهم، ومخاوفه بشأن مسؤولية جيش الاحتلال عن حكم ملايين الفلسطينيين.



وأضافت الصحيفة، أن قيادة جيش الاحتلال تفضل وقفا جديدا لإطلاق النار في غزة بدلا من تصعيد القتال، مشيرة إلى أن نتنياهو لم يتخذ قرارا نهائيا بعد بشأن توسيع الحملة العسكرية في غزة.

السيطرة العسكرية على كامل مساحة قطاع غزة

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المتوقع مصادقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، في وقت لاحق اليوم الخميس، على خطة عسكرية تقضي بالسيطرة العسكرية على كامل مساحة قطاع غزة.

جيش الإحتلال الإسرائيلي أعد خلال الأيام الأخيرة عدة سيناريوهات تنفيذية

ولفتت إلى أن جيش الإحتلال الإسرائيلي أعد خلال الأيام الأخيرة عدة سيناريوهات تنفيذية، رغم معارضة رئيس هيئة الأركان إيال زمير للفكرة من حيث المبدأ.

