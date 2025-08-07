الخميس 07 أغسطس 2025
أول تعليق من أمريكا على قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة

وزير الخارجية الأمريكي
 رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان اليوم الخميس بقرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بحصر السلاح بيد الدولة.

 

 وأضافت الخارجية الأمريكية في بيانها:  نريد أن نرى مزيدا من المساعدات تدخل إلى قطاع غزة.

وفي السياق ذاته قالت الحكومة اللبنانية، في بيان اليوم: وافقنا على إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن 4 وزراء من حزب الله وحركة أمل انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء اللبناني.

 

وأكدت التقارير أن مجلس الوزراء اللبناني ناقش مقترحا لتأجيل البت في حصر السلاح بيد الدولة لحين انتهاء الجيش اللبناني من إعداد دراسته وعرضها بنهاية الشهر الجاري

تجدر الإشارة إلى أن أي قرار سيصدر عن مجلس الوزراء اللبناني دون المكون الشيعي قرار فاقد الموثوقية، حيث بذل  الرئيس اللبناني جهودا كبيرة لإقناع وزراء الثنائي الشيعي بعدم الانسحاب.
 

وأكدت التقارير أن  مجلس الوزراء اللبناني سيواصل مناقشة الورقة الأمريكية بعد انسحاب الوزراء الأربعة.

