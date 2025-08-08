ماس كهربائي السبب، المعمل الجنائي يعاين حريق شقة بالهرم

أجرى المعمل الجنائي معاينة لحريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بـمنطقة الهرم، دون وقوع أي إصابات.



وكشفت المعاينة أن الحريق اندلع بسبب ماس كهربائي بإحدى الوصلات، مما تسبب في امتدادها إلى باقي محتويات الشقة.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق التهم محتويات شقة سكنية بأحد العقارات في منطقة الهرم، دون وقوع أي إصابات.



حريق شقة بالهرم

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الهرم وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد إلى باقي المجاورات وتم إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

