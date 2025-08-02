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اقتصاد

سعر السمك اليوم السبت، البلطي يسجل 85 جنيها و475 للجمبري الوسط

سعر السمك اليوم،
سعر السمك اليوم، فيتو

سعر السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025، في سوق العبور للجملة.

 

أسعار السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو»  سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر السمك اليوم </strong>
سعر السمك اليوم 

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 81 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 75 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بلطي أسواني من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 190 إلى 290 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 140 إلى 240 جنيها للكيلو.
  • تراوح سعر ثعابين من 100 إلى 600 جنيه للكيلو.
<strong>سعر السمك اليوم </strong>
سعر السمك اليوم 

أسعار السمك

  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 75 إلى 135 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 250 إلى 350 جنيهًا.
<strong>سعر السمك اليوم </strong>
سعر السمك اليوم 

سعر الأسماك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر المرجان وسط من 100 إلى 190 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا

  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 100 إلى 200 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون وسط من 170 إلى 250 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
<strong>سعر السمك اليوم </strong>
سعر السمك اليوم 

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر الجمبري حجم وسط مجمد من 175 جنيهًا إلى 475 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الجمبري حجم صغير طازج من 180 جنيهًا إلى 400 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر البوري حجم كبير من 180 جنيهًا إلى 240 جنيهًا.
  • تراوح سعر البوري حجم وسط من 110 جنيهات إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 180 إلى 220 جنيهًا.

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