بعد 3 ساعات متواصلة، روبي تثير الجدل من جديد بأغنية ثانيتين (فيديو)

طرحت المطربة روبي، منذ قليل، أغنيتها الجديدة ثانيتين على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب، وذلك بعد إثارتها للجدل عقب إعلانها عن الأغنية، وذلك بسبب الاسم الذي أثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

أغنية روبي الجديدة

أغنية روبي الجديدة من كلمات الشاعر فلبينو أحمد ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيي.

وكانت روبي تصدرت التريند خلال الساعات الماضية بعد إطلاق البوستر الترويجي للأغنية الجديدة حيث تداولها الجمهور بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستعد روبي للتواجد بين جمهورها خلال الفترة القادمة في عدد من الحفلات الغنائية التي تحييها داخل وخارج مصر.

في هذا السياق كشف الشاعر فلبينو أحمد، كواليس تجهيز أغنية روبي الجديدة ثانيتين وقال في تصريح خاص لفيتو: “أغنية روبي الجديدة ثانيتين عبارة عن قصة وبعيدة تماما عن أغنية 3 ساعات متواصلة، وتم تحضيرها في وقت كبير بسبب التغيرات وروبي فنانة لذيذة ومختلفة ومفيش زيها وبحب الشغل معاها”.

