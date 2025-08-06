الأربعاء 06 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد تصدرها التريند ببوستر أغنيتها الجديدة، روبي تعلن موعد إطلاق ثانيتين

روبي.فيتو
روبي.فيتو

قررت النجمة روبي إطلاق أغنيتها الجديدة "ثانيتين" غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساء عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

 

أغنية روبي الجديدة

الأغنية الجديدة تأتي ضمن خطة النجمة روبي لإطلاق مجموعة من الأغنيات على مدار الصيف وهي من كلمات الشاعر الغنائي فلبينو ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيي.


وكانت روبي تصدرت التريند خلال الساعات الماضية بعد إطلاق البوستر الترويجي للأغنية الجديدة حيث تداولها الجمهور بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستعد روبي للتواجد بين جمهورها خلال الفترة القادمة في عدد من الحفلات الغنائية التي تحييها داخل وخارج مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اغنية روبي الجديدة النجمة روبى طارق يحيي اغنية ثانيتين ثانيتين روبي

الأكثر قراءة

أول تعليق من رئيس الوزراء بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم

استوري يوثق حضوره، تطورات أزمة غياب عبد القادر عن مران الأهلي اليوم

من 150 لـ 2600 جنيه، تعرف على أسعار علب حلوى المولد 2025

رسميا، الدولار يسجل هذا الرقم أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

الزمالك يحسم صفقة خوان ألفينا لمدة 4 مواسم

مدبولي يحسم الجدل بشأن منازل الفنانين التراثية بعد قانون الإيجار القديم

الحكومة تكشف عن آلية التسعيرة الجديدة في قانون الإيجار القديم

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

من 150 لـ 2600 جنيه، تعرف على أسعار علب حلوى المولد 2025

تنسيق المرحلة الثانية 2025، 8 أخطاء شائعة يجب تجنبها أثناء تسجيل الرغبات

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم 33 ألف دولار

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفساد في الأرض، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 12 من سورة البقرة (فيديو)

تفسير حلم القطار في المنام وعلاقته بوجود عقبات في تحقيق الأهداف

علي جمعة يكشف أشخاصا حكم الله عليهم بالذل في الدنيا والآخرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads