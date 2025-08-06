بعد تصدرها التريند ببوستر أغنيتها الجديدة، روبي تعلن موعد إطلاق ثانيتين

قررت النجمة روبي إطلاق أغنيتها الجديدة "ثانيتين" غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساء عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية روبي الجديدة

الأغنية الجديدة تأتي ضمن خطة النجمة روبي لإطلاق مجموعة من الأغنيات على مدار الصيف وهي من كلمات الشاعر الغنائي فلبينو ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيي.



وكانت روبي تصدرت التريند خلال الساعات الماضية بعد إطلاق البوستر الترويجي للأغنية الجديدة حيث تداولها الجمهور بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستعد روبي للتواجد بين جمهورها خلال الفترة القادمة في عدد من الحفلات الغنائية التي تحييها داخل وخارج مصر.

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