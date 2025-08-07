رئيس حزب العدل: القضية الفلسطينية تزيد من الترابط بين الشعبين المصري والفلسطيني

قال النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل: إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية هو موقف شريف، يعبر عن كل ما هو أصيل وحق وضد كل ما هو جور وظلم وامتهان للإنسانية.

وتابع: إنه مخطئ كل من يظن أنه قادر على أن يقوم بالوقيعة بين الشعب المصري والفلسطيني وقيادات الدولتين، فالقضية الفلسطينية في قلب كل مصري.

مناصرة للشعب الفلسطيني وتسليط الضوء على الموقف المصري العتيد

جاء ذلك خلال حضور رئيس حزب العدل للقاء لمناصرة للشعب الفلسطيني، وتسليط الضوء على الموقف المصري العتيد والمحوري في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وموقف مصر الثابت من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، بمقر السفارة بالقاهرة بحضور عدد من البرلمانيين المصريين ورؤساء الأحزاب وقادة الفكر والرأي.

كما أشاد "إمام" بمجهودات السفير الفلسطيني في القاهرة، وتعبيره عن موقف الشعب الشقيق في تلك الظروف التي يمر بها.

القضية الفلسطينية في الوقت الحالي تزيد من الترابط بين الشعبين المصري والفلسطيني

واختتم رئيس حزب العدل حديثه، بأن ما تمر به القضية الفلسطينية في الوقت الحالي تزيد من الترابط بين الشعبين المصري والفلسطيني، فكما كان ماضينا مشترك فإن حاضرنا ومستقبلنا مشترك.

