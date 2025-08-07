الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس حزب العدل: القضية الفلسطينية تزيد من الترابط بين الشعبين المصري والفلسطيني

عبد المنعم إمام،
عبد المنعم إمام، فيتو

قال النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل: إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية هو موقف شريف، يعبر عن كل ما هو أصيل وحق وضد كل ما هو جور وظلم وامتهان للإنسانية.

 

وتابع: إنه مخطئ كل من يظن أنه قادر على أن يقوم بالوقيعة بين الشعب المصري والفلسطيني وقيادات الدولتين، فالقضية الفلسطينية في قلب كل مصري.

مناصرة للشعب الفلسطيني وتسليط الضوء على الموقف المصري العتيد

جاء ذلك خلال حضور رئيس حزب العدل للقاء لمناصرة للشعب الفلسطيني، وتسليط الضوء على الموقف  المصري العتيد والمحوري في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وموقف مصر الثابت من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، بمقر السفارة بالقاهرة بحضور عدد من البرلمانيين المصريين ورؤساء الأحزاب وقادة الفكر والرأي.

كما أشاد "إمام" بمجهودات السفير الفلسطيني في القاهرة، وتعبيره عن موقف الشعب الشقيق في تلك الظروف التي يمر بها.

 

 القضية الفلسطينية في الوقت الحالي تزيد من الترابط بين الشعبين المصري والفلسطيني

واختتم رئيس حزب العدل حديثه، بأن ما تمر به القضية الفلسطينية في الوقت الحالي تزيد من الترابط بين الشعبين المصري والفلسطيني، فكما كان ماضينا مشترك فإن حاضرنا ومستقبلنا مشترك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزب العدل القضية الفلسطينبة جرائم إسرائيل قطاع غزة الدور المصرى

مواد متعلقة

نص كلمة السيسي التاريخية للرأي العام العالمي لوقف حرب غزة وتصفية القضية الفلسطينية

السيسي: حرب التجويع والإبادة الجماعية في غزة تهدف لتصفية القضية الفلسطينية

الطيب يتفقد تجهيز قافلة “بيت الزكاة” لغزة.. ويؤكد: الأزهر مستمر في دعم القضية الفلسطينية

وزير الخارجية: القضية الفلسطينية جوهر الصراع وإسرائيل مسؤولة عن معاناة المدنيين

الأكثر قراءة

بعد 10 سنوات، مدير تعاقدات نادي الزمالك يعلن استقالته من شركته

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

وزير التعليم يصدر قرارا وزاريا بشأن حركة بعض مديري ووكلاء المديريات التعليمية

حقيقة القبض على عاطل دون وجه حق وتلفيق قضية مخدرات له بكفر الشيخ (فيديو)

التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2026/2025

بعد القبض عليها في المصيف، إخلاء سبيل أم عمر فراولة بكفالة مالية من نيابة الإسكندرية

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025، الحدود الدنيا 74% للطب و64% للهندسة

بالأسماء، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار سيارات شيفروليه كابتيفا 2025 خلال شهر أغسطس

لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، كليات تقبل من 52% بالجامعات الخاصة والأهلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى حديث النبي عن المطر أنه «حديث عهد بربه تعالى»؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقتها بالقدرة على مواجهة الصعوبات

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح سبب نزول الآية 11 من سورة التغابن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads