تعليمات جديدة من وزير النقل لضبط منظومة العمل بالوزارة

أصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل عددا من التعليمات في تنظيم سير العمل داخل الهيئات التابعة للوزارة.

وشمل التعليمات تنظيم إجراءات إسناد الأعمال للفنيين وتعليمات لقائدي السيارات والقطارات التابعة للوزارة وكافة الأعمال الفنية بالهيئات.



وتأتي هذه التعليمات في إطار حرص وزارة النقل على إعادة ضبط منظومة العمل، وتحقيق الانضباط المهني داخل جميع الهيئات التابعة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع النقل.

تعليمات وزارة النقل

تضمنت التعليمات، أن هذه التوجيهات تستند إلى القانون رقم 10 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وكذلك استنادًا إلى التقارير الواردة حول الترقيات والتنقلات والملاحظات الخاصة بتقاعس بعض العاملين عن أداء مهامهم وفقًا لتعليمات النقل والتكليف.

وشملت نسخة الكتاب الدوري الصادر عن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والذي يحمل رقم (7) لسنة 2025، ويتضمن توجيهات صارمة لجميع الهيئات التابعة للوزارة بشأن الانضباط الإداري وتنظيم بيئة العمل وتصمنت الاتى:

- إعداد بيان شامل ومُحدث بجميع الموظفين بالهيئات التابعة للوزارة، يتضمن المسميات الوظيفية، والدرجات، والمؤهلات، والتخصصات الفنية، وأماكن العمل، مع التأكيد على عدم السماح لأي موظف بالعمل خارج مقر عمله إلا بتصريح رسمي.

- حصر جميع العاملين الذين تم تكليفهم أو إلحاقهم للعمل في مواقع غير مواقعهم الأصلية، مع مراجعة قرارات التكليف ومدى التزام كل جهة بتنفيذها.

- تفعيل الرقابة على الحضور والانصراف، ومنع التوقيع في أكثر من جهة تابعة للوزارة، مع ضرورة توثيق كافة المهام المسندة للعاملين بموجب تكليفات مكتوبة.

- إعداد كشوف تفصيلية بالعاملين داخل الهيئات التي تتبع الوزير أو نائبيه أو مساعديه، على أن يتم رفع تقارير دورية بالرؤية الفنية والإدارية والمالية.

- منع تكليف العاملين في الهيئات الفنية بأعمال لا تتناسب مع تخصصاتهم إلا بقرار رسمي من الوزير أو نائبه، مع تحديد السبب والمدة وآلية التقييم.

- تشديد الرقابة على السيارات المصلحية والسائقين المكلفين بها، بما يشمل أوامر التشغيل وخطوط السير والدورات التدريبية، لضبط النفقات وتحقيق السلامة.

- حظر تكليف الفنيين بأعمال كتابية أو مهام أخرى لا تتناسب مع طبيعة عملهم، حفاظًا على كفاءة الأداء وتخصصات العاملين.

