شعبة المستوردين: 30% انخفاضا في بعض أسعار السلع لهذا السبب

أكد أحمد عتيبي، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بغرفة الجيزة التجارية، أن المنتجات المصرية أصبحت تحظى بطلب متزايد في الأسواق الأوروبية والأمريكية، بفضل جودتها العالية وتنافسيتها في الأسعار، مشيرًا إلى أن الصناعات المحلية باتت تحقق نموًا في التصدير بنسبة تتراوح بين 10 إلى 12% سنويًا.

 

انخفاض ملحوظ في اسعار السلع 

وخلال لقائه في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة "أزهري"، أوضح عتيبي أن السوق المحلية بدأت تشهد بالفعل انخفاضًا ملحوظًا في أسعار السلع، نافيًا أن يكون ذلك ناتجًا فقط عن التدخلات الحكومية، بل نتيجة عوامل سوقية واقعية، أهمها توافر السلع وزيادة المنافسة بين التجار.

 

سعر الدولار وتوفير السلع بأسعار مخفضة

وأشار إلى أن تراجع سعر الدولار خلال الفترة الماضية ساعد على توفير السلع بأسعار أقل، ما انعكس تدريجيًا على الأسعار النهائية، مؤكدًا أن المواطن سيشعر بهذا التحسن مع الوقت. واستشهد بانخفاض سعر طبق البيض من 180 إلى 125 جنيهًا، أي بنسبة تتجاوز 30%.

وأضاف أن المبادرات الحكومية التي تستهدف دعم المنتج المحلي وتنظيم الأسواق تساهم في تسريع وتيرة الانخفاض وتحقيق التوازن، خاصة مع الاجتماعات المستمرة التي تعقدها الحكومة مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لحث التجار والمصنعين على خفض الأسعار.

وشدد عتيبي على أهمية دعم الصناعات المحلية لما لها من دور محوري في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز ثقة الأسواق الخارجية بالمنتج المصري، الذي أثبت قدرته على المنافسة في القارات الثلاث: إفريقيا، وأوروبا، وأمريكا.

