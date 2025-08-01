أبرزها البقوليات والزيوت والأجبان.. ارتفاع أسعار السلع الغذائية قبل أيام من انطلاق أوكازيون التخفيضات.. لتر زيت الذرة يرتفع 10 جنيهات.. الفول المجروش يقفز 25 جنيهًا

خفض أسعار السلع، بالرغم من أنه لا يتبق إلا أيام على إطلاق مبادرة خفض أسعار السلع، التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالاتفاق مع الغرف التجارية واتحادها العام، إلا أن أسعار عدد من السلع الغذائية، سجلت ارتفاعات ملحوظة، والتي وشملت مجموعة البقوليات والزيت وأنواع من الجبن.

المواطنون ينتظرون انطلاق أوكازيون خفض الأسعار

وينتظر المواطنون إنطلاق أوكازيون خفض الأسعار الذي تحدث عنه رئيس الوزراء، الذي سيشمل جميع السلع ولن يكون قاصرًا فقط على الملابس والمنتجات الجلدية والمفروشات كما هو معهود به خلال موسم التصفيات الصيفي لكل عام.

4 أغسطس انطلاق الأوكازيون الصيفي

ومن المقرر أن ينطلق موسم التصفيات الصيفي «الأوكازيون الصيفي 2025»، يوم الإثنين المقبل الموافق 4 أغسطس الجاري، إضافة إلى مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية، وفق ما أعلنته الجهات المعنية.

التفاصيل نستعرضها في السطور الآتية، وتشمل رصد أسعار السلع الغذائية وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للتقرير الصادر عن البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية:

ارتفاع أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة فلمنك بنحو 25 جنيها عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 516 جنيها للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 370 جنيها إلى 650 جنيها.

ارتفاع أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة الشيدر بنحو 160 جنيهًا عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 457.2 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 325 جنيهًا إلى 538 جنيهًا.

ارتفاع سعر الفول المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفعت أسعار الفول المعبأ نحو 3 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 64.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 50 إلى 76 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الفول مجروش بالأسواق

وارتفعت أسعار الفول المعبأ مجروش نحو 25 جنيها، وفقًا للبوابة الحكومية؛ ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول مجروش المعبأ نحو 85.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المجروش المعبأ من 70 إلى 106 جنيهات للكيلو.

أسعار الفول السائب بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 53.1 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ فيما تراوحت أسعار الفول السائب من 45 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار العدس اليوم في الأسواق

وفيما يخص أسعار العدس اليوم في الأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية؛ وجاءت كالأتي:

ارتفاع سعر العدس المعبأ بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ ارتفعت أسعار العدس المعبأ نحو 4.5 جنيه عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو 73.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 60 إلى 100 جنيه للكيلو.

سعر العدس بحبه بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية؛ يبلغ متوسط سعر كيلو العدس بجبه نحو 61 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار العدس بجبه من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

أسعار العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

وعن أسعار العدس الأصفر المعبأ وفقًا للبوابة الحكومية؛ فسجلت ارتفاعًا يقدر بـ 1.5 جنيه في الكيلو، وبلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 71.5 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس الأصفر المعبأ من 60 إلى 98 جنيها للكيلو.

أسعار الزيت في المحال التجارية

وفيما يخص أسعار الزيت في المحال التجارية والأسواق، وفقًا للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

سعر زيت عباد الشمس بالأسواق

وفقًا للبوابة الحكومية، بلغ متوسط لتر زيت عباد الشمس نحو 99.6 جنيه، بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس من 69 إلى 105 جنيهات للتر.

سعر زيت عباد الشمس سلايت بالأسواق

وبلغ متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس سلايت نحو 98.5 جنيه، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 68 جنيهًا إلى 99 جنيها للتر.

سعر زيت الذرة بالأسواق

كما بلغ متوسط سعر زيت الذرة نحو 117.3 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 112 إلى 120 جنيهًا للتر.

سعر زيت الذرة كريستال بالأسواق

وبلغ متوسط سعر زيت الذرة كريستال نحو 117.3 جنيه، بارتفاع 7 جنيهات عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار زيت الذرة من 112 إلى 120 جنيهًا للتر.

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