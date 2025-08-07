بعد محاولات استمرت 5 سنوات.. مصر تدخل عالم إنتاج تقاوي البطاطس محليًا.. وتوفير 50% من احتياجات السوق خلال عامين

دخلت مصر بشكل رسمى عصرًا جديدًا من إنتاج تقاوى المحاصيل الاستراتيجية بعد النجاح الذى حققه مركز البحوث الزراعية فى إنتاج تقاوى البطاطس، بعد عمل امتد لأكثر من عام، بعد إحياء المركز لمشروع إنتاج تقاوى البطاطس بتكنولوجيا زراعة الأنسجة، والذى يبدأ فى معامل معهد بحوث البساتين عام 2019، قبل أن يتوقف لظروف التمويل بعد جائحة كورونا.

وكشف الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن إحياء مشروع إنتاج تقاوى البطاطس جاء ضمن خطط المركز فى استغلال النتائج البحثية المميزة لعلمائه من خلال التعاون مع القطاع الخاص والجهات المانحة المختلفة، للخروج بالبحث العلمى من مرحلة المعمل إلى مرحلة الإنتاج الاقتصادي، وهو ما تحقق فى ملف إنتاج تقاوى البطاطس بالتعاون مع تحالف من الشركات المصرية والعربية التى ساهمت مع المركز فى نجاح تجربة إنتاج تقاوى البطاطس.

وتجدر الإشارة إلى أن تجارب إنتاج تقاوى البطاطس بدأت فى معامل مركز بحوث البساتين عام 2019، حيث تم إنتاج “الميكرو تيوبر” من تقاوى أصناف البطاطس الأكثر استهلاكًا فى مصر، والتى لا تخضع لحقوق ملكية فكرية، قبل أن يبدأ المركز فى المرحلة الثانية عام 2024 بالنزول إلى الحقول فى الوادى الجديد لإنتاج مرحلة “المينى تيوبر” من تقاوى البطاطس، حيث يستعد مركز البحوث الزراعية لإنتاج التقاوى المعتمدة وطرحها فى الأسواق خلال عامين من الآن بعد الوصول إلى زراعة كميات اقتصادية من التقاوي.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد حلمي، رئيس معهد بحوث البساتين، إن المعهد بالتعاون مع عدد من المعاهد المتخصصة والمعنية بمركز البحوث الزراعية، وبشراكة مع شركات القطاع الخاص، أنتج 600 طن من تقاوى البطاطس -المينى تيوبر- ومن المقرر زراعتها فى مساحة 400 فدان فى الوادى الجديد خلال العام المقبل، وهى المرحلة السابقة مباشرة لإنتاج التقاوى الجاهزة للإنتاج الاقتصادي.

وأضاف حلمى فى تصريحات خاصة لـ”فيتو” أن برنامج إنتاج تقاوى البطاطس محليًا يستهدف توفير 50% من واردات مصر من التقاوي، والتى وصلت قبل عامين إلى قرابة 145 ألف طن، وهو رقم قياسى لم تسجله واردات تقاوى البطاطس إلى مصر من قبل، علاوة على الارتفاع الكبير فى أسعار التقاوي، والذى يحدث عدم استقرار فى اقتصاديات زراعة البطاطس، ويرفع من التكلفة الإجمالية للزراعة.

ولفت إلى أن هناك تعاونًا مع دولة أوزبكستان لإنتاج تقاوى البطاطس، وذلك من خلال تواصل من شركات القطاع الخاص، حيث تساعد الأجواء الباردة فى أوزبكستان على إنتاج تقاوى خالية من الإصابات الحشرية، وهو ما يعطى قدرة على إنتاج كميات أكبر من التقاوى إلى جانب الكميات المقرر إنتاجها فى مصر.

ووفقًا لمصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فإن ملف إنتاج تقاوى البطاطس محليًا يأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية بتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، خاصة وأن تكلفة استيراد تقاوى البطاطس تجاوزت فى بعض السنوات مبلغ 1.5 مليار جنيه، وهى مبالغ ضاغطة على الموازنة وعلى مخزون العملة الصعبة، فى ظل امتلاك مصر للعلماء والمعرفة اللازمة لإنتاج تقاوى البطاطس محليًا.

وأضاف المصدر أن هناك تعاونًا قريبًا بالفعل مع الجانب الكورى الذى يمتلك أصناف بطاطس تم استنباطها ولم يتم تسجيلها، كما نطمح إلى أن يتمكن البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى البطاطس من إنتاج أصناف مصرية مع تراكم العمل والخبرات.

وتُجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد أعلنت فى بيانات صادرة عن الإدارة المركزية للبساتين أن البطاطس تُزرع فى مصر على ثلاث عروات: “العروة الصيفية، الشتوية، النيلية” بإجمالى مساحات وصلت إلى 700 ألف فدان، حيث يتم إنتاج تقاوى العروتين “الشتوية والنيلية” محليًا، وتمثل حوالى 70% من إجمالي التقاوى اللازمة لزراعة المساحة الكلية، فى حين يتم استيراد أكثر من 100 ألف طن سنويًا لتغطية العروة الصيفية، والتى تمثل حوالى 30% من إجمالى المساحة المنزرعة.

