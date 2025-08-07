عقب حصوله على جائزة النيل، أحمد زايد ضيف منى الشاذلي الليلة

يحل الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" في الحلقة المقرر إذاعتها مساء اليوم الخميس على قناة "ON".

وتحتفي منى الشاذلي خلال اللقاء بمدير مكتبة الإسكندرية عقب حصوله على جائزة النيل فرع العلوم الاجتماعية.

تتويج لمسيرته

ويقول زايد إن الجائزة بمثابة تتويج لمسيرته، مشيرا إلى أنها حملته مسئولية كبيرة لمزيد من التعلم والتجريب والبحث المستمر عن المعرفة.

ويعتبر زايد أن الجائزة تكريمًا لا مثيل له، ويشير إلى أن للجائزة شركاء ممن قرأ لهم وتعلم على أيديهم، ويوضح أن علماء الاجتماع يطورون من أدواتهم دوما بما يواكب العصر ومتغيراته وهو ما يستدعي التعلم الدائم والمتابعة المستمرة لما يجري حولنا.

