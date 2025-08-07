الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عقب حصوله على جائزة النيل، أحمد زايد ضيف منى الشاذلي الليلة

الدكتور أحمد زايد،
الدكتور أحمد زايد، فيتو

يحل الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" في الحلقة المقرر إذاعتها مساء اليوم الخميس على قناة "ON".

 

وتحتفي منى الشاذلي خلال اللقاء بمدير مكتبة الإسكندرية عقب حصوله على جائزة النيل فرع العلوم الاجتماعية.

 

تتويج لمسيرته

 ويقول زايد إن الجائزة بمثابة تتويج لمسيرته، مشيرا إلى أنها حملته مسئولية كبيرة لمزيد من التعلم والتجريب والبحث المستمر عن المعرفة.

ويعتبر زايد أن الجائزة تكريمًا لا مثيل له، ويشير إلى أن للجائزة شركاء ممن قرأ لهم وتعلم على أيديهم، ويوضح أن علماء الاجتماع يطورون من أدواتهم دوما بما يواكب العصر ومتغيراته وهو ما يستدعي التعلم الدائم والمتابعة المستمرة لما يجري حولنا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد زايد منى الشاذلي الاعلامية مني الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلى

مواد متعلقة

منى الشاذلي تستضيف أشرف زكي وخريجى المعهد العالي للفنون المسرحية.. الخميس

الأكثر قراءة

محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة

التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية 2026/2025

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025، الحدود الدنيا 74% للطب و64% للهندسة

رسالة لاذعة من ساويرس ردا على أكاديمي كويتي طالب ببيع الأهرامات

الحد الأدنى لكليات الطب بالجامعات الأهلية والخاصة 2025

بعد تأجيله، الحكومة تكشف سبب اختيار 1 نوفمبر موعدًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

ترامب يوجه رسالة لدول الشرق الأوسط: أريد منكم جميعا التطبيع مع إسرائيل

لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، كليات تقبل من 52% بالجامعات الخاصة والأهلية

خدمات

المزيد

لطلاب الثانوية العامة والأزهرية، كليات تقبل من 52% بالجامعات الخاصة والأهلية

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

المزيد

انفوجراف

رئيس هيئة الدواء المصرية يحسم الجدل حول نواقص الأدوية وزيادة الأسعار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقتها بالقدرة على مواجهة الصعوبات

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح سبب نزول الآية 11 من سورة التغابن

من قصص القرأن الكريم.. لهذه الأسباب قرروا سجن يوسف عليه السلام رغم تأكدهم من براءته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads