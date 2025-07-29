منى الشاذلي تستضيف أشرف زكي وخريجى المعهد العالي للفنون المسرحية.. الخميس

تستضيف الإعلامية مني الشاذلي مساء الخميس المقبل في برنامجها "معكم" على قناة "ON"، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بصحبة عدد من خريجى المعهد العالي للفنون المسرحية.

ويكشف أشرف زكي سبب موافقته على الإشراف على مشروع تخرج هؤلاء الطلاب، لاقتناعه بموهبتهم وإيمانًا بدوره لدعم شباب المعهد العالي للفنون المسرحية.

وخلال اللقاء يتحدث نقيب الممثلين وخريجو المعهد عن مشروع تخرج الدفعة الرابعة النص المسرحي" ألا ترون أن الوقت قد حان.. لكي يحكم النساء هذا العالم" المأخوذ عن النص المسرحى الإغريقى القديم" برلمان النساء".

ظاهرة استعانة المنتجين بمشاهير "التيك توك" و"البلوجرز"

في سياق مختلف، أطلق الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تحذيرًا صارمًا بشأن تصاعد ظاهرة استعانة المنتجين بمشاهير "التيك توك" و"البلوجرز" في الأعمال الفنية دون الحصول على موافقة النقابة، مؤكدًا فرض غرامة مالية قد تصل إلى مليون جنيه على من يتجاوز ضوابط العمل المهني.

وخلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، عبّر أشرف زكي عن رفضه التام لما وصفه بـ"غزو السوشيال ميديا للفن"، وقال غاضبًا: "أنا مش عامل القرار علشان أعمل عليه استفتاء.. إحنا درسنا وتعبنا، وادينا عمرنا للمهنة، ومش هنسيبها لناس طالعين من التيك توك".

وأضاف: "لو عايز تجيب بلوجر أو تيك توكر في عمل فني؟ ادفع غرامة مليون جنيه، إحنا مصر أم كلثوم وعبد الحليم، مش أي حد يصور فيديوهات يبقى ممثل".

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