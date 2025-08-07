مصرع سيدة وطفليها في حريق شقة بشبرا الخيمة

لقيت سيدة واثنان من أطفالها مصرعهم اليوم الخميس، إثر نشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بالدور الرابع في أحد العقارات بمنطقة شبرا الخيمة القليوبية، ما أثار حالة من الحزن بين سكان المنطقة وأقارب الضحايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفاة سيدة وطفليها في حريق شقتهم بشبرا الخيمة

تلقت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية بلاغًا باندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية بالدور الرابع في أحد العقارات بمنطقة شبرا الخيمة القليوبية انتقلت على الفور قوات الإطفاء مدعومة بـ3 سيارات، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي العقار، بينما تم الدفع بثلاث سيارات إسعاف لنقل الضحايا إلى مستشفى ناصر العام.

وتوجّه إلى موقع الحادث كل من نائب رئيس حي شبرا الخيمة، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير إدارة المتابعة بالحي، وذلك لمعاينة موقع الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة، بالإضافة إلى متابعة حالة العقار والتأكد من عدم وجود أي خطورة إنشائية تهدد السكان.

وأكدت شهود عيان أن الحريق اندلع في ساعة مبكرة من صباح اليوم داخل شقة سكنية مأهولة، مما أدى إلى محاصرة الأم وطفليها قبل أن يتمكنوا من الخروج، ما أسفر عن وفاتهم اختناقًا نتيجة الأدخنة الكثيفة.

وقد بدأت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث للوقوف على أسبابه، ومعاينة موقع الحريق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وقانونية.

مصرع أم وطفليها في حريق شقة بشبرا الخيمة،فيتو

