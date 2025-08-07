أسماء 30 لاعبًا مرشحا لـ جائزة الكرة الذهبية 2025

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين لـ جائزة الكرة الذهبية 2025، والتي ستُمنح لأفضل لاعب في العالم، في نسختها الـ69.

30 لاعبًا مرشحًا لجائزة الكرة الذهبية 2025

فيما يلي 30 لاعبًا مرشحًا لجائزة الكرة الذهبية 2025 للرجال، التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم.

محمد صلاح (ليفربول)

عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان)

جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

جود بيلينجهام (ريال مدريد)

ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)

دينزل دومفريس (إنتر ميلان)

سيرهو جيراسي (بروسيا دورتموند)

إرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

فيكتور جيوكيريس (سبورتنج لشبونة/ آرسنال)

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

هاري كين (بايرن ميونخ)

خيفتشا كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان)

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

سكوت ماكتومناي (نابولي)

كيليان مبابي (ريال مدريد)

نونو مينديز (باريس سان جيرمان)

جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)

بيدري (برشلونة)

كول بالمر (تشيلسي)

مايكل أوليسيه (بايرن ميونخ)

رافينيا (برشلونة)

ديكلان رايس (آرسنال)

فابيان رويز (باريس سان جيرمان)

فيرجيل فان دايك (ليفربول)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن/ ليفربول)

فيتينيا (باريس سان جيرمان)

لامين يامال (برشلونة)

الرقم القياسي في الكرة الذهبية

يحمل ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الحالي وبرشلونة سابقًا، الرقم القياسي لأكبر عدد من جوائز الكرة الذهبية، حيث فاز بـ8 جوائز بين عامي 2009 و2023.

يأتي كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد ونجم النصر السعودي الحالي، في المركز الثاني، حيث فاز بـ5 جوائز بين عامي 2007 و2017.

وهناك نجوم فازوا بالجائزة أكثر من مرة واحدة، هم: يوهان كرويف (3 مرات)، ماركو فان باستن (3 مرات)، ميشيل بلاتيني (3 مرات)، رونالدو (مرتان)، فرانز بيكنباور (مرتان)، وكيفن كيجان (مرتان).

