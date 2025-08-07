الخميس 07 أغسطس 2025
"تذكرتي" تطرح تذاكر مباريات الجولة الأولى للدوري المصري

الدوري المصري
الدوري المصري

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر مباريات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2025 –  2026 عبر موقعها tazkarti.com.

ونشرت عبر صفحتها:"جاهز تستلم تذكرتك وتذكرتي Fan ID؟..كل فروع تذكرتي فتحت أبوابها لموسم 2024-2025".

 

مواعيد تسليم التذاكر

كل يوم من الساعة 12 لـ 9:30 م
والجمعة من الساعة 3 لـ 9:30 م
 

مواعيد مباريات الأسبوع الأول في الدوري المصري

الجمعة 8 أغسطس

وادي دجلة × بيراميدز - 6 مساء

المصري البورسعيدي × الاتحاد السكندري - 9 مساء

سيراميكا كليوباترا × الزمالك - 9 مساء

 

السبت 9 أغسطس

المقاولون العرب × زد - 6 مساء

سموحة × طلائع الجيش - 6 مساء

الإسماعيلي × وبتروجيت - 9 مساء

مودرن سبورت × الأهلي - 9 مساء

 

الأحد 10 أغسطس

كهربا الإسماعيلية × الجونة - 6 مساء

فاركو × إنبي - 9 مساء

البنك الأهلي × غزل المحلة - 9 مساء

 

ويحصل فريق حرس الحدود على راحة من منافسات الأسبوع الأول للدوري الممتاز.

 

نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد

 وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق، نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025/ 2026، بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين:

مجموعة التتويج: تتنافس خلالها الأندية على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية

مجموعة الهبوط: تتنافس خلالها الأندية على البقاء فى الدورى

وأعلنت رابطة الأندية أن الموسم الحالي سيشهد هبوط 4 أندية في نهاية الموسم بدلا من 3.

 

21 فريقا في الموسم الجديد للدوري الممتاز

 وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي:

الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وصعدت ثلاثة أندية إلى الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، وهي: المقاولون العرب، وادي دجلة، وكهرباء الإسماعيلية، وحجز الأخير مكانه في الدورى الممتاز لأول مرة في تاريخه.

