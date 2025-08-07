أسماء اللاعبات الـ 30 المرشحات لجائزة الكرة الذهبية 2025

الكرة الذهبية، تواصل مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية اليوم الخميس الإعلان عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025 التي ستمنح لأفضل لاعب في العالم عن العام الجاري 2025 في نسختها الـ69.

30 لاعبة مرشحة للكرة الذهبية 2025

فيما يلي 30 لاعبة مرشحة للفوز بجائزة الكرة الذهبية للسيدات.

لوسي برونز (تشيلسي)

باربرا باندا (أورلاندو برايد)

أيتانا بونماتي (برشلونة)

ساندي بالتيمور (تشيلسي)

ماريونا كالدينتي (آرسنال)

كلارا بوهل (بايرن ميونخ)

صوفيا كانتور (يوفنتوس)

ستيف كاتلي (آرسنال)

ميلشي دومورناي (أولمبيك ليون)

تيموا تشاوينجا (كنساس سيتي كارينت)

إيميلي فوكس (آرسنال)

كريستينا جيريلي (يوفنتوس)

إيسير جونزاليس (جوثهام)

كارولين جراهام هانسين (برشلونة)

باتري جوايارو (برشلونة)

أماندا جوتيريس (بالميراس)

هانا هامبتون (تشيلسي)

بيرنللي هاردر (بايرن ميونخ)

ليندسي هيبس (أولمبيك ليون)

شلوي كيلي (مانشستر سيتي/ آرسنال)

مارتا (أورلاندو برايد)

فريدا مانوم (آرسنال)

إيوا بايور (برشلونة)

كلارا ماتيو (باريس)

أليسيا روسو (آرسنال)

كلاوديا بينا (برشلونة)

أليكسيا بوتياس (برشلونة)

يوهانا ريتينج كانيريد (تشيلسي)

كارولين وير (ريال مدريد)

ليا ويليامسون (آرسنال)

إعلان المرشحون للكرة الذهبية

وتكشف "فرانس فوتبول" على مدار اليوم عن قائمة مكونة من 30 لاعبًا، مرشحين لنيل الجائزة المرموقة إضافة إلى المرشحين لجوائز "كوبا" (أفضل لاعب شاب)، و"ياشين" (أفضل حارس مرمى)، و"كرويف" (أفضل مدرب)، وأفضل نادٍ، وأفضل لاعبة.

مواعيد الكشف عن المرشحين والمرشحات لجوائز الكرة الذهبية



الساعة 13:30: الإعلان عن المرشحات الخمس لجائزة "كوبا" النسائية (أفضل لاعبة تحت 21 عامًا).

13:45: الإعلان عن المرشحين العشرة لجائزة "كوبا" للرجال (أفضل لاعب تحت 21 عامًا).

14:00: الإعلان عن المرشحات الخمس لجائزة "ياشين" للسيدات (أفضل حارسة مرمى).

14:15: الإعلان عن المرشحين العشرة لجائزة "ياشين" للرجال (أفضل حارس مرمى).

14:30: الإعلان عن المرشحين الخمسة لجائزة "كرويف" لأفضل مدرب لفريق نسائي.

14:45: الإعلان عن المرشحين الخمسة لجائزة "كرويف" لأفضل مدرب لفريق للرجال.

15:00: الإعلان عن أفضل 5 أندية للسيدات.

15:15: الإعلان عن أفضل 5 أندية للرجال.

16:00: الإعلان عن 30 مرشحة لجائزة الكرة الذهبية للسيدات.

16:15: الإعلان عن 30 مرشحًا لجائزة الكرة الذهبية للرجال

موعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية

وحددت مجلة "فرانس فوتبول" يوم 22 سبتمبر المقبل موعدًا للكشف عن هوية الفائز بجائزة "الكرة الذهبية" في حفل ضخم سيقام بالعاصمة الفرنسية "باريس".

وستُقام الاحتفالية الكبرى في مسرح دو شاتليه في باريس حيث يتعاون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مع مجموعة أموري وصحيفة ليكيب لتنظيم هذا الحدث السنوي المرموق.

الفائزون بجوائز العام الماضي



جائزة الكرة الذهبية للرجال: رودري (إسبانيا، مانشستر سيتي)

جائزة الكرة الذهبية للسيدات: أيتانا بونماتي (إسبانيا، برشلونة)

جائزة كوبا (أفضل لاعب شاب): لامين يامال (إسبانيا، برشلونة)

جائزة ياشين (أفضل حارس مرمى): إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين، أستون فيلا)

مدرب العام للرجال: كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)

مدربة العام للسيدات: إيما هايز (تشيلسي/ المنتخب الأمريكي)

نادي العام للرجال: ريال مدريد (إسبانيا)

نادي العام للسيدات: برشلونة (إسبانيا)

الرقم القياسي في الكرة الذهبية



يحمل ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الحالي وبرشلونة سابقًا، الرقم القياسي لأكبر عدد من جوائز الكرة الذهبية، حيث فاز بـ8 جوائز بين عامي 2009 و2023.



يأتي كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد ونجم النصر السعودي الحالي، في المركز الثاني، حيث فاز بـ5 جوائز بين عامي 2007 و2017.

وهناك نجوم فازوا بالجائزة أكثر من مرة واحدة، هم: يوهان كرويف (3 مرات)، ماركو فان باستن (3 مرات)، ميشيل بلاتيني (3 مرات)، رونالدو (مرتان)، فرانز بيكنباور (مرتان)، وكيفن كيجان (مرتان).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.