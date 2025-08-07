مصرع وإصابة 16 شخصًا في انفجار قنبلة بباكستان

انفجرت قنبلة قوية كانت مزروعة على جانب الطريق، اليوم الخميس، في سيارة للشرطة الباكستانية، ما أسفر عن مقتل ضابطين، على الأقل، وإصابة 14 شخصًا آخرين، أغلبهم من المارة، بحسب ما أعلنه مسئولون في باكستان.

ووقع الانفجار في معقل سابق لحركة طالبان الباكستانية، بشمال غرب البلاد المضطرب، على الحدود مع أفغانستان.

وقال قائد الشرطة المحلية آدم خان: إن الهجوم وقع في مدينة وانا بمنطقة جنوب وزيرستان في إقليم خيبر باختونخوا.

جدير بالذكر أن أعمال العنف التي تشهدها المنطقة على أيدي عناصر مسلحة، تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الأمن.

ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الهجوم على أفراد الشرطة بشكل فوري، إلا أن من المرجح أن تتجه الشكوك نحو حركة طالبان الباكستانية، التي تستهدف قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر في أنحاء المنطقة.

