الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مصرع وإصابة 16 شخصًا في انفجار قنبلة بباكستان

باكستان
باكستان

انفجرت قنبلة قوية كانت مزروعة على جانب الطريق، اليوم الخميس، في سيارة للشرطة الباكستانية، ما أسفر عن مقتل ضابطين، على الأقل، وإصابة 14 شخصًا آخرين، أغلبهم من المارة، بحسب ما أعلنه مسئولون في باكستان.

ووقع الانفجار في معقل سابق لحركة طالبان الباكستانية، بشمال غرب البلاد المضطرب، على الحدود مع أفغانستان.

وقال قائد الشرطة المحلية آدم خان: إن الهجوم وقع في مدينة وانا بمنطقة جنوب وزيرستان في إقليم خيبر باختونخوا.

جدير بالذكر أن أعمال العنف التي تشهدها المنطقة على أيدي عناصر مسلحة، تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الأمن.

ولم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الهجوم على أفراد الشرطة بشكل فوري، إلا أن من المرجح أن تتجه الشكوك نحو حركة طالبان الباكستانية، التي تستهدف قوات الأمن والمدنيين بشكل متكرر في أنحاء المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انفجار انفجار قنبلة باكستان طالبان الباكستانية مقتل ضابطين

الأكثر قراءة

أخبار مصر: جريمة أسرية بشعة في الغربية بسبب الإيدز، مصرع رئيس مباحث الشهداء، البلوجر "أم خالد" تثير الجدل بعد خبر ضبطها

الفلوس دي تعبي وشقايا، نص أقوال التيك توكر شاكر في اتهامه بغسل الأموال

الداخلية تكشف تورط التيك توكر مداهم في غسل 65 مليون جنيه

رسالة لاذعة من ساويرس ردا على أكاديمي كويتي طالب ببيع الأهرامات

الداخلية تضبط التيك توكر موكا بحوزتها حشيش وبودر

بسبب زيادة نسب الرسوب، مطالب برلمانية بإعادة النظر في شروط القبول بكليات الطب

مدرب الزمالك يحسم موقفه تجاه محمد السيد

الأطباء يحذرون من هذه العلامات، لحظة إصابة وزير صربي بسكتة دماغية على الهواء (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المالية

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا يوسف، هكذا واجه الرسول ابن الرسول فتنة امرأة العزيز

تفسير رؤية البلح الأصفر بالمنام، انتظر ترقية في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads