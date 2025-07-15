الثلاثاء 15 يوليو 2025
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خارج الحدود

خشية من انتقام طالبان، نقل آلاف الأفغان سرًا إلى بريطانيا

طالبان
طالبان

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء، نقل آلاف الأفغان إلى البلاد، بينهم كثيرون عملوا مع القوات البريطانية سرًا في أفغانستان، بعد تسريب بيانات هوياتهم، ما أثار مخاوف من استهداف حركة طالبان لهم. وتعتزم الحكومة الآن إغلاق هذا المسار السري.

 

وقال وزير الدفاع جون هيلي: إن بيانات تشمل المعلومات الشخصية لنحو 19 ألف أفغاني طلبوا الهجرة إلى بريطانيا بعد سيطرة طالبان على أفغانستان، تسربت بالخطأ في 2022، ثم نشرت مقتطفات منها على الإنترنت في وقت لاحق.

 

ودفع ذلك حكومة المحافظين آنذاك إلى وضع برنامج سري لإعادة توطين الأفغان. وحصلت الحكومة على أمر قضائي صارم عرف بـ "الأمر القضائي المانع"، وهو ما منع كشف وجوده.

 

ورُفع الأمر القضائي اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع قرار حكومة حزب العمال البريطانية الحالية كشف البرنامج. وقالت إن مراجعة مستقلة وجدت أدلة قليلة على أن البيانات المسربة من شأنها أن تعرضهم  لخطر انتقام طالبان.

 

ونقل نحو 4500 بينهم "900 متقدم ونحو 3600 من أسرهم" إلى بريطانيا بموجب البرنامج السري، ومن المتوقع إعادة توطين نحو 6900 أفغاني بحلول موعد إغلاقه، بقيمة إجمالية قدرها مليار دولار. ونقل نحو 36 ألف أفغاني آخرين إلى المملكة المتحدة بموجب طرق إعادة التوطين الأخرى.

 

 وأشار منتقدون إلى أن القرار سيترك آلافًا آخرين ساعدوا القوات البريطانية بالعمل مترجمين فوريين أو في أدوار أخرى عرضة لخطر التعذيب أو السجن أو القتل.

 

وأرسلت قوات بريطانية إلى أفغانستان في عملية ضد تنظيم القاعدة وطالبان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، وفي ذروة العملية كان هناك حوالي 10 آلاف جندي بريطاني في البلاد، معظمهم في ولاية هلمند جنوب البلاد.

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