رئيس الجامعة البريطانية يستقبل سفير تشيلي لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، السفير التشيلي بالقاهرة، روبرتو إيبرت جروب، وذلك بمقر الجامعة بمدينة الشروق، لبحث فرص التعاون الأكاديمي والثقافي بين الجانبين.

وحضر اللقاء كل من الدكتورة كاثرين هاربر، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتورة ودودة بدران، نائب رئيس الجامعة للقطاع الأدبي، إلى جانب عدد من قيادات الجامعة.

استهلت الزيارة بعرض فيديو تعريفي عن الجامعة وأنشطتها المختلفة، أعقبه اجتماع موسع بين الجانبين ناقش فرص التعاون المشترك، لا سيما في مجالات تدريب الطلاب وتنمية مهاراتهم، بما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل.

شراكات أكاديمية بين الجامعة البريطانية وتشيلي

من جانبه، أكد الدكتور محمد لطفي أن زيارة السفير التشيلي تمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون الدولي، خاصة في ظل حرص الجامعة على بناء شراكات أكاديمية وثقافية فاعلة مع دول أمريكا اللاتينية، انطلاقًا من رؤيتها في توفير بيئة تعليمية متعددة الثقافات تُسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة عالميًا.

وأشار إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التدريب العملي والتواصل مع الجهات الدولية، مؤكدًا أن هذا اللقاء يُعد انطلاقة لتبادل الخبرات وتنظيم فعاليات وبرامج أكاديمية مشتركة تُسهم في تعميق التفاهم والتقارب بين الشعبين المصري والتشيلي.

بدوره، أعرب السفير روبرتو إيبرت جروب عن إعجابه الشديد بالحرم الجامعي والمرافق المتطورة التي يضمها، مشيدًا بالمستوى الأكاديمي المتميز والكفاءات التي تمتلكها الجامعة، ما يجعلها في مصاف الجامعات الرائدة على مستوى مصر والمنطقة.

وتضمن برنامج الزيارة جولة موسعة للسفير التشيلي داخل الحرم الجامعي، شملت عددًا من الكليات والمرافق الأكاديمية، من بينها توربينات الرياح بكلية الهندسة، ووحدة التحليل المالي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، وكلية الفنون والتصميم، ومستشفى كلية طب الأسنان، وكلية التمريض.

