الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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أخبار مصر

رئيس الجامعة البريطانية يستقبل مدير المنظمة العربية للتنمية لتعزيز التعاون الأكاديمي

رئيس الجامعة البريطانية
رئيس الجامعة البريطانية يستقبل مدير المنظمة العربية للتنمية

استقبل الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بجامعة الدول العربية، لتعزيز التعاون الأكاديمي وبحث سبل التعاون المشتركة، وذلك بحرم الجامعة البريطانية بمدينة الشروق.

جاء ذلك بحضور الدكتور عادل السن، مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية بـجامعة الدول العربية، والدكتورة ودودة بدران، نائب رئيس الجامعة البريطانية للقطاع الأدبي، والدكتور إبراهيم سلامة، عميد كلية القانون بالجامعة، والدكتور أحمد درويش، عميد كلية التعليم المستمر، والدكتور عمرو سعدة، مؤسس مكتب الخريجين بالجامعة، وعدد من قيادات الجامعة.

مناقشة التعاون الأكاديمي بين الجامعة البريطانية والمنظة العربية للتنمية

وبدأت الفعاليات بعرض فيديو تعريفي عن الجامعة والأنشطة التي تقوم بها والمتعلقة بالتنمية المستدامة، ومشاركة الجامعة في مؤتمر قمة المناخ وكذلك تنظيم أكبر ماراثون ودور الجامعة في مبادرة "حياة كريمة"، تلاه اجتماع موسع بين الطرفين لمناقشة سبل التعاون الأكاديمي بين الجامعة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، لا سيما في مجالات تدريب الطلاب وتعزيز مهاراتهم في المجالات الدبلوماسية والسياسة.

وخلال فعاليات الزيارة، رافق رئيس الجامعة البريطانية المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جولة تفقدية بحرم الجامعة، ضمت أبرز الكليات والمرافق الأكاديمية، مثل توربينات الرياح بكلية الهندسة، ووحدة التحليل المالي بـكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، وكلية الفنون والتصميم، ومستشفى كلية طب الأسنان، وكلية التمريض.

بدوره، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن هذه الزيارة تمثل خطوة تعكس حرص الجامعة البريطانية على توسيع شراكاتها مع المؤسسات الإقليمية الرائدة، مثل المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، كما تعد منصة هامة لتعزيز التعاون في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات، بما يسهم في إعداد جيل من القادة الشباب القادرين على مواجهة التحديات التنموية في العالم العربي.

وأضاف الدكتور لطفي أن الجامعة البريطانية تؤمن أن تمكين طلابها بالمعرفة والخبرة العملية في مجالات السياسة العامة والدبلوماسية والتنمية الإدارية هو جزء لا يتجزأ من رسالتها الأكاديمية، وأن سيتم العمل مع المنظمة على إطلاق برامج مشتركة للتدريب وتنمية المهارات، بما يحقق التكامل بين المعرفة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل العربي.

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