إخماد حريق اندلع داخل فرن بالقليوبية دون خسائر بالأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع داخل فرن بدائرة مركز شرطة كفر شكر، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

السيطرة على حريق اندلع داخل فرن بالقليوبية

كان اللواء هيثم شحاته، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق في فرن بطريق بنها - نزلت كوبري أسنيت، بدائرة مركز كفر شكر.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إطفاء مدعومتين بسيارة إسعاف، حيث تمكنت القوات من السيطرة الكاملة على الحريق، وجارٍ تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مجددًا.

ووفقًا للمعاينة الأولية، تبين أن الحريق نشب في جزء من سير الفرن أسفل عقار مكون من 6 طوابق، دون أن يمتد إلى باقي العقار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب نشوب الحريق

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