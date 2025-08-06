الأربعاء 06 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إخماد حريق اندلع داخل فرن بالقليوبية دون خسائر بالأرواح

السيطرة علي حريق
السيطرة علي حريق بفرن بالقليوبية،فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع داخل فرن بدائرة مركز شرطة كفر شكر، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

محافظ القليوبية يقود حملة إشغالات مكبرة بشارع 15 مايو بمحور العصار

محافظ القليوبية يتفقد محيط كنيسة السيدة العذراء بمسطرد

السيطرة على حريق اندلع داخل فرن بالقليوبية 

كان اللواء هيثم شحاته، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية،  تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق في فرن بطريق بنها - نزلت كوبري أسنيت، بدائرة مركز كفر شكر.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إطفاء مدعومتين بسيارة إسعاف، حيث تمكنت القوات من السيطرة الكاملة على الحريق، وجارٍ تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مجددًا.

ووفقًا للمعاينة الأولية، تبين أن الحريق نشب في جزء من سير الفرن أسفل عقار مكون من 6 طوابق، دون أن يمتد إلى باقي العقار.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب نشوب الحريق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحماية المدنية بالقليوبية كفر شكر محافظ القليوبية مركز شرطة كفر شكر مساعد وزير الداخلية محافظة القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يقود حملة إشغالات مكبرة بشارع 15 مايو بمحور العصار

محافظ القليوبية يتفقد محيط كنيسة السيدة العذراء بمسطرد

محافظ القليوبية يتفقد لجان شبرا الخيمة وقليوب استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

محافظ القليوبية يتابع الاستعدادات النهائية لتجهيز المقار الانتخابية (صور)

الأكثر قراءة

مفاجأة، محمد صلاح يرحل عن ليفربول رغم تجديد عقده

أول تعليق من نقابة الأطباء على أزمة استقالات نواب قسم النساء والتوليد بـ طب طنطا

القبض على البلوجر خالد الرسام في المنيا بتهمة نشر محتوى مخالف للآداب العامة

مؤشرات تنسيق طب بشري "خاص" 2025 وشروط التقديم

تأجيل حفل محمد منير بالعلمين بعد تعرضه لأزمة صحية

من 150 لـ 2600 جنيه، تعرف على أسعار علب حلوى المولد 2025

محمد هنيدي عن قرار استبعاد نجوم مصر من موسم الرياض: قرار دولة واجب الاحترام

أول تعليق من رئيس الوزراء بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

مؤشرات تنسيق طب بشري "خاص" 2025 وشروط التقديم

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

من 150 لـ 2600 جنيه، تعرف على أسعار علب حلوى المولد 2025

تنسيق المرحلة الثانية 2025، 8 أخطاء شائعة يجب تجنبها أثناء تسجيل الرغبات

المزيد

انفوجراف

بعد تصريحات تركي آل شيخ.. فنانون مصريون يمكنهم المشاركة في موسم الرياض القادم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حرمة الاعتداء على الجيران

هل يحق للزوجة رفض السكن في بيت العائلة؟ أمين الفتوى يجيب

الإفساد في الأرض، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 12 من سورة البقرة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads