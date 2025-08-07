الخميس 07 أغسطس 2025
شاهد زيزو وبن رمضان قبل مران الأهلي

زيزو
زيزو

الدوري المصري، نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورا لأحمد سيد زيزو ومحمد علي بن رمضان من داخل التتش قبل انطلاق مران الأهلي اليوم. 

ويستعد فريق النادي الأهلي لخوض مرانه اليوم تأهبا لبداية مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بمواجهة مودرن سبورت السبت المقبل.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتقام مباراة الأهلي ومودرن سبورت في تمام التاسعة مساء بعد غد على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت 

وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

وأغلقت إدارة شؤون اللاعبين بـالاتحاد المصري لكرة القدم، في الثانية عشرة من منتصف ليل الأربعاء، باب القيد لفترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2025 - 2026.

وبذلك يسدل الستار على فترة الانتقالات الصيفية لأندية كرة القدم المصرية، ولن يكون بإمكان أي فريق قيد أي لاعبين جدد قبل انطلاق فترة القيد الثانية في الأول من يناير المقبل 2026. 

