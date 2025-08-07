لاعب منتخب اليد للناشئين يتحدث عن الفوز أمام كوريا الجنوبية ببطولة العالم

كرة اليد، تحدث عمر بركة لاعب منتخب مصر للناشئين لكرة اليد، عن الفوز على كوريا الجنوبية في افتتاح مشوار المنتخب ببطولة العالم تحت 19 عامًا، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، وذلك تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

وحقق المنتخب الوطني الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 46/27، فيما حصل عمر بركة على جائزة رجل المباراة في افتتاح مشوار الفراعنة بالبطولة.

وقال عمر بركة، إن الفوز على كوريا الجنوبية مشرف، وجميع اللاعبين كانوا على قلب رجل واحد للظهور بشكل مميز خاصة أنها ضربة البداية، وعلى مرأى ومسمع من جماهير عريضة ملأت مدرجات الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

تابع عمر أنه تم طي صفحة مباراة كوريا، والتركيز الآن ينصب على باقي المباريات، مشددًا أنه ينتظر تدعيم الجماهير حتى نهاية البطولة.

وتطرق عمر للحديث عن فوزه بجائزة رجل المباراة، مؤكدًا أنه سعيد بها للغاية، وموجهًا الشكر لجميع اللاعبين وأنه مجهود مشترك بينهم وليس مجهوده بمفرده.

وعن طموحات الفريق في البطولة، قال عمر إن الجميع يطمح في التتويج بالميدالية الذهبية، مؤكدًا أن الأمر ليس بعيدًا عن المتناول بل إن الفراعنة قادرين على التتويج باللقب العالمي.

وأكد عمر أن الحضور الجماهيري العريض في مباراة كوريا الجنوبية، صنع فارقًا كبيرًا مع جميع اللاعبين، مؤكدًا أنهم لم يتوقعوا حضور كل هذا العدد، ولكنهم تعاهدوا على إسعادهم.

ووجه عمر رسالة خاصة إلى طارق محروس مدرب الفراعنة الذي تعرض لوعكة صحية منعته من قيادة المنتخب، موجهًا له الشكر ومؤكدًا أن مجهوده الكبير ظهر على اللاعبين في لقاء كوريا وسيستمرون على نفس النهج في باقي مباريات البطولة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب البحرين اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على الصالة الرئيسية بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عام

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

