أشرف زكي يصدر قرارا بتعيين 4 نواب لمدير مهرجان المهن التمثيلية للمسرح

أصدر الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قرارا بتعيين 4 نواب للفنان سامح بسيوني مدير مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري.

نواب مدير مهرجان المهن التمثيلية للمسرح

ويضم نواب مدير المهرجان كلا من: “الدكتورة مي مهاب، الفنانة إيمان رجائي، محمد الأباصيري، الفنانة منة المصري”.

تأجيل مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

وكان نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي قرر تأجيل المهرجان الخاص بالنقابة لأجل غير مسمى، والذي كان من المقرر أن يقام خلال الفترة المقبلة.

وقال الفنان أشرف زكي إن مدير مهرجان نقابة المهن التمثيلية الفنان سامح بسيوني مرتبط بمشاريع في الفترة الحالية، وبناء على ذلك تم تأجيل المهرجان لأجل غير مسمى.

