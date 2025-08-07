السيسي يهنئ رئيس كوت ديفوار بمناسبة ذكرى العيد القومي

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.

وأوفد الرئيس، عبد العزيز الشريف، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كوت ديفوار بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

