إصابة شخص في حريق التهم محتويات غرفة نوم في المقطم (صور)

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل غرفة نوم بشقة سكنية بأحد العقارات بـمنطقة المقطم، ما أسفر عن إصابة مالكها بحروق، ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق غرفة نوم بالمقطم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا بنشوب الحريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور أمر اللواء دكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

حريق غرفة نوم بالمقطم

حريق غرفة نوم بالمقطم

حريق غرفة نوم بالمقطم

وبالفحص تبين نشوب حريق في (سرير) داخل غرفة نوم بشقة سكنية بالطابق الرابع وتمت عملية إخماد الحريق، الذي أسفر عن إصابة صاحب الشقة بحروق، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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