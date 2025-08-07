الخميس 07 أغسطس 2025
صحة لبنان: استشهاد شخص وإصابة اثنين في غارة إسرائيلية على بلدة دير سريان

بلدة دير سريان لبنان،
بلدة دير سريان لبنان، فيتو

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بلدة دير سريان - قضاء مرجعيون جنوب لبنان، إلى استشهاد سورى وإصابة شخصين آخرين بجروح. 

وأكدت الوزارة، في بيان صدر اليوم الخميس، إصابة شخصين بجروح نتيجة الغارة الإسرائيلية على بلدة دير سريان. 

وحلق الطيران الإسرائيلي المسير على علو منخفض في أجواء منطقة مرجعيون جنوب لبنان، فيما نفذ سلسلة غارات جوية مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدات يحمر الشقيف وعدشيت القصير ودير سريان، وألقى عددا من صواريخ جو-أرض، فضلا عن تسجيل غارات عنيفة على أطراف بلدتي دير سريان والقنطرة.

سلسلة الغارات الإسرائيلية تستهدف أطراف دير سريان الشمالية

كما استهدفت سلسلة الغارات الإسرائيلية، أطراف دير سريان الشمالية من ناحية مجرى نهر الليطاني.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اختراق وانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان؛ والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر 2024، ومنذ سريان الهدنة ارتكبت "إسرائيل" آلاف الخروقات، والتي خلّفت ما لا يقل عن 216 قتيلا و508 جرحى. 

