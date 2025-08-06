الأربعاء 06 أغسطس 2025
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خارج الحدود

المبعوث الأمريكى: دول الخليج تشترط نزع سلاح حزب الله مقابل الاستثمار في لبنان

توم باراك، فيتو
توم باراك، فيتو

أكد المبعوث الأمريكى توماس براك، اليوم، إن واشنطن مستعدة للقيام بدور الوسيط بين لبنان وإسرائيل، بشرط وحيد وهو أن تعلن الحكومة اللبنانية صراحة أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى جيش واحد في لبنان، وأن تلتزم بخطة لـ نزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام.

توماس براك يطالب بنزع سلاح حزب الله

وتابع توم براك: "دول الخليج قالت إنه إذا قامت بيروت بالخطوات المطلوبة منه، سنأتي إلى جنوب لبنان وسنموّل منطقة صناعية وعمليات إعادة إعمار وخلق فرص عمل وهذا سيكون بداية لكل ما هو آت".

 

وذكر براك أن "أمريكا لن تأتي لتضع جنود المارينز على الأرض من أجل القيام بذلك نيابة عن الدولة اللبنانية"، مشيرة إلى أن "هذا الأمر ليس من أهداف الرئيس دونالد ترامب وليس من مهمّة أحد".

خطورة تكليف الجيش اللبناني بحصر سلاح حزب الله 

رأى "الحزب السوري القومي الاجتماعي" اللبناني في بيان، أن "بعد صدور قرار الحكومة بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لحصر سلاح المقاومة، يعتبر مغامرة بلبنان وسيادته واستقلاله ووجوده بإصدارها قرارًا في حال تنفيذه سيسرع الطريق أمام وصول العدو إلى بيروت، وهو ما حصل سابقًا والتاريخ شاهد على ذلك".

لبنان: قرار الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة نهائي ولا عودة إلى الوراء

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