مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلتين صوتيتين على بلدة الخيام جنوبي لبنان

واصل جيش الإحتلال الإسرائيلى اختراق وانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار فى لبنان، حيث ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين فى بلدة الخيام التابعة لقضاء مرجعيون فى محافظة النبطية جنوبى البلاد.

مقتل شخص في غارة إسرائيلية

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة اللبنانية، قد أكد في بيان صحفي مساء أمس الثلاثاء، مقتل شخص في غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة بريتال بقضاء بعلبك في محافظة بعلبك الهرمل.

قنبلة صوتية ثانية فوق حي كروم الشراقي

وألقت مسيرة إسرائيلية صباح الثلاثاء، قنبلة صوتية ثانية فوق حي كروم الشراقي شرق ميس الجبل، بقضاء مرجعيون، دون وقوع إصابات.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر 2024، ومنذ سريان الهدنة ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات، والتي خلّفت ما لا يقل عن 216 قتيلا و508 جرحى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.