الأربعاء 06 أغسطس 2025
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خارج الحدود

مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلتين صوتيتين على بلدة الخيام جنوبي لبنان

بلدة الخيام جنوبي
بلدة الخيام جنوبي لبنان

واصل جيش الإحتلال الإسرائيلى اختراق وانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار فى لبنان، حيث ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلتين صوتيتين فى بلدة الخيام التابعة لقضاء مرجعيون فى محافظة النبطية جنوبى البلاد.

 مقتل شخص في غارة إسرائيلية 

وكان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة اللبنانية، قد أكد في بيان صحفي مساء أمس الثلاثاء، مقتل شخص في غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة بريتال بقضاء بعلبك في محافظة بعلبك الهرمل.

قنبلة صوتية ثانية فوق حي كروم الشراقي 

وألقت مسيرة إسرائيلية صباح الثلاثاء، قنبلة صوتية ثانية فوق حي كروم الشراقي شرق ميس الجبل، بقضاء مرجعيون، دون وقوع إصابات.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر 2024، ومنذ سريان الهدنة ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات، والتي خلّفت ما لا يقل عن 216 قتيلا و508 جرحى.

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