جامعة جنوب الوادي تستقبل طلاب الثانوية العامة بمعامل التنسيق الإلكتروني (صور)

تواصل معامل التنسيق الإلكتروني بـجامعة جنوب الوادي، التابعة لمحافظة قنا، استقبال طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2025، الراغبين في تسجيل رغباتهم بمعامل الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتقديم خدمة متميزة للطلاب خلال مراحل التنسيق المختلفة، مشيرًا إلى أن معامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة بقنا مستمرة في تقديم خدماتها لطلاب الثانوية العامة.

ومن جانبه، أوضح المهندس علي فكري، مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالجامعة، أنه تم تخصيص معمل التطوير (1)، ومعمل التطوير (2) بالطابق السفلي بمجمع المكتبات، لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني بشكل منظم وآمن.

تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوي بقنا

وأشار إلى أن العمل داخل المعامل يتم تحت إشراف فريق من المختصين بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، حيث يتم تقديم الدعم الفني المباشر للطلاب وأولياء الأمور، وتوفير شرح تفصيلي لكيفية إدخال وتسجيل الرغبات بالطريقة الصحيحة، مع تقديم إرشادات فنية شاملة تساعد في تفادي الأخطاء الشائعة أثناء التسجيل.

