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محافظات

محافظ قنا يبحث تسهيل إجراءات تراخيص المحال العامة

محافظ قنا يبحث تسهيل
محافظ قنا يبحث تسهيل إجراءات تراخيص المحال العامة

عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة الموقف الراهن لتراخيص المحال العامة، واستعراض التحديات التي تواجه استخراجها، وبحث آليات تسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

شهد الاجتماع حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمقدم حسن منتصر، مدير إدارة التراخيص بمديرية الأمن، ومحمود صلاح العماري، مدير جهاز تنمية المشروعات، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

ومن جانبه أكد المحافظ، خلال الاجتماع، أهمية تسريع الدورة الإجرائية الخاصة باستخراج تراخيص المحال العامة، موجها بسرعة حصر المحال غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الكهرباء، ووضع خطة زمنية واضحة لتقنين أوضاعها، مع ضرورة التيسير على المواطنين الجادين في استكمال الإجراءات القانونية.

كما ناقش الاجتماع سبل تجميع الموافقات والاستيفاءات اللازمة من الجهات المعنية داخل المراكز التكنولوجية، وعلى رأسها، البيئة، وسلامة الغذاء، والصحة، والسلامة المهنية، والحماية المدنية، وذلك بهدف تبسيط الخطوات على المواطنين وتقليص المدة الزمنية المطلوبة للحصول على التراخيص.

وفي السياق ذاته، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية، للتأكد من التزام المحال المرخصة بكافة الاشتراطات الفنية والصحية والبيئية، بما يحقق الانضباط ويحافظ على حقوق المواطنين والدولة على حد سواء، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة في إطار قانوني منظم، يضمن حقوق كافة الأطراف، موجها إدارة التخطيط العمراني بإعداد دليل تخطيطي يحدد الأنشطة المناسبة داخل الكتل السكنية، بما يراعي المظهر الحضاري والهوية البصرية، ويتماشى مع توجه المحافظة نحو "قنا صديقة للبيئة".

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ قنا على الالتزام الكامل بالشفافية والجدول الزمني المحدد لتنفيذ المهام، كما وجه رؤساء المدن بأرشفة جميع رخص المباني والمحال التجارية إلكترونيًا منذ عام 1990 وحتى الآن، لضمان حفظ وتيسير الوصول إلى البيانات بشكل منظم.

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التخطيط العمراني الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم جهاز تنمية المشروعات قنا محافظ قنا

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